05.02.2026 17:46
KAS pracuje nad kolejnymi usługami w wersji cyfrowej. Wiadomo, co chce wdrożyć w pierwszej połowie roku
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przedstawiła aktualne plany wdrażania kolejnych usług cyfrowych w pierwszym i drugim kwartale 2026 r.
Planowane zmiany do wdrożenia w pierwszej połowie 2026 r. to między innymi:
- kolejne elementy Krajowego Systemu e-Faktur 2.0 (KSeF),
- udostępnienie 15 lutego 2026 r. wstępnie wypełnionych przez administrację skarbową rozliczeń PIT za 2025 r. (usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym),
- udostępnienie konta osobie trzeciej w e-US,
- udostępnienie ulepszonych formularzy do obsługi WIS w I instancji,
- wdrożenie w e-US usługi polegającej na możliwości uzyskania przez podatnika VAT oraz podatnika VAT-UE potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT lub podatnik VAT-UE,
- udostępnienie kolejnych usług w ramach Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
Plan informatyzacji usług, który realizuje KAS, obejmuje lata 2024-2028.