KAS pracuje nad kolejnymi usługami w wersji cyfrowej. Wiadomo, co chce wdrożyć w pierwszej połowie roku

Kategorie artykułu: Analizy Polska jako gospodarczy wyjątek. Dlaczego kryzysy omijały nas po 1995 r.? Czy Polska miała po prostu szczęście, czy zbudowała realną odporność na kryzysy? Dane historyczne pokazują, że po dramatycznym załamaniu z przełomu lat 70. i 80. nasza gospodarka odbudowała się szybciej niż inne kraje regionu, a po 1995 r. doświadczyła jednych z najrzadszych i najpłytszych spadków PKB per capita na świecie. Skąd bierze się ta stabilność i gdzie kryją się jej ograniczenia? Jak odporna na kryzysy makroekonomiczne była Polska na tle innych państw świata? Analiza danych z bazy Penn World Table pokazuje, że choć historia polskiej gospodarki obejmuje epizody głębokich załamań – zwłaszcza przed 1989 r. – to od połowy lat 90. Polska wyróżnia się wyjątkową stabilnością wzrostu, rzadkimi kryzysami i bardzo ograniczoną skalą spadków podczas nich.

Kategorie artykułu: Polityka Konfederacja otwiera się na pomysły swojego elektoratu. O co chodzi w Projekcie 27 i jakie są polityczne cele partii? Walka polityczna na prawicy nabiera intensywności. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ogłosił uruchomienie platformy pod nazwą Projekt 27, na której zwolennicy ugrupowania mogą zgłaszać swoje propozycje do programu wyborczego na 2027 r. To kolejny sygnał, że partia już teraz ustawia się pod przyszłą kampanię parlamentarną.