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24.06.2026 10:40

KAS wykryła nieprawidłowości u deweloperów

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych w branży deweloperskiej.

Po przeprowadzonych kontrolach 11 przedsiębiorców wpłaciło do budżetu państwa ponad 43 mln zł zaległego podatku PIT wraz z odsetkami.

Eksperci z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku przeprowadzili kontrole podatkowe u kilkunastu przedsiębiorców działających w branży deweloperskiej. Postępowania dotyczyły rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i obejmowały działalność prowadzoną w latach 2020–2021.

W trakcie kontroli ustalono, że przedsiębiorcy tworzyli odrębne spółki osobowe dla każdej realizowanej inwestycji mieszkaniowej, a następnie poddawali je licznym przekształceniom. Według ustaleń KAS podmioty te na żadnym etapie działalności nie odprowadzały podatku od osiągniętych dochodów, mimo że generowały zyski związane z realizacją inwestycji.

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Skarbowcy ustalili również, że podmioty znajdujące się na końcu utworzonego łańcucha przekształceń nie wywiązywały się z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, licząc na to, że mechanizm pozostanie niezauważony przez organy podatkowe. Działania te miały prowadzić do unikania opodatkowania dochodów osiąganych przez przedsiębiorców.

Jedenastu skontrolowanych podatników zaakceptowało ustalenia kontroli Podlaskiej KAS, skorygowało złożone deklaracje podatkowe i wpłaciło do budżetu państwa łącznie ponad 43 mln zł zaległego podatku PIT wraz z należnymi odsetkami.

Diabelski młyn w Białymstoku
Po przeprowadzonych kontrolach 11 przedsiębiorców wpłaciło do budżetu państwa ponad 43 mln zł zaległego podatku PIT wraz z odsetkami. Fot. PAP/Michał Zieliński
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