Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nową przewodniczącą Polski 2050

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, obecna minister funduszy i polityki regionalnej, została wybrana nową przewodniczącą partii Polska 2050. W powtórzonej II turze głosowania uzyskała poparcie 350 członków ugrupowania, pokonując Paulinę Hennig-Kloskę, na którą głos oddało 309 osób.

Głosowanie po problemach technicznych

Sobotnie głosowanie rozpoczęło się o godz. 16 i zakończyło po godz. 22. Wzięło w nim udział 659 z ponad 800 uprawnionych działaczy. Pełczyńska-Nałęcz zwyciężyła w dogrywce, która została zorganizowana po unieważnieniu wcześniejszego głosowania z 12 stycznia. Tamta tura została anulowana przez władze partii z powodu problemów technicznych w systemie online.

Decyzja Rady Krajowej i nowy rozdział w partii

Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała o powtórzeniu II tury wyborów podczas posiedzenia 19 stycznia. Tym samym zakończył się proces wyborczy, który miał wyłonić nową liderkę partii.

Wynik głosowania to mocny mandat do dalszego działania - podkreślają działacze Polski 2050.

