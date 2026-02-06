KE chce nowych sankcji na Rosję. Proponuje całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską

Przewodnicząca Komisji Europejskiej (KE) Ursula von der Leyen ogłosiła w piątek, że w ramach 20. pakietu sankcji wobec Rosji KE proponuje wprowadzenie całkowitego zakazu transportu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską. KE chce też uderzyć w banki i kryptowaluty, które Rosja wykorzystuje do omijania sankcji.

„Podczas gdy Ukraina nadal broni się z niezwykłą odwagą na polu walki, Kreml podwaja skalę zbrodni wojennych, celowo atakując domy i infrastrukturę cywilną. Ataki na obiekty energetyczne i systemy grzewcze pozostawiają całe społeczności bez prądu przy ujemnych temperaturach" – oświadczyła w piątek przewodnicząca KE.

KE proponuje całkowity zakaz transportu ropy z Rosji drogą morską

Według von der Leyen całkowity zakaz przewozu rosyjskiej ropy utrudni Moskwie znalezienie nabywców i docelowo zmniejszy jej dochody.

„Ponieważ transport morski jest działalnością globalną, proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu we współpracy z partnerami o podobnych poglądach po decyzji G7" – zapowiedziała.

20. pakiet sankcji ma też ograniczyć eksport towarów do Rosji o wartości 360 mln euro. Zakazem objęte zostaną traktory, guma i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozszerzony zostanie również zakaz importu z Rosji metali, chemikaliów i minerałów krytycznych o wartości 570 mln euro.

Ponadto von der Leyen zapowiedziała wprowadzenie na listę 20 kolejnych rosyjskich banków regionalnych i działania przeciwko kryptowalutom, które Rosja wykorzystuje do obchodzenia sankcji.

