11.03.2026 14:14

KE: musimy zrealizować plan Polski w ramach SAFE dla bezpieczeństwa całej Unii

Polski plan w ramach programu SAFE został zatwierdzony w rekordowym tempie, teraz musimy go zrealizować i wdrożyć, dla Polski, Ukrainy i bezpieczeństwa całej UE – oświadczył rzecznik KE Thomas Regnier. Według niego po podpisaniu umowy z Polską Komisja może wypłacić zaliczkę w wysokości do 15 proc.

Na pytanie, jakie warunki powinien spełnić polski rząd, by otrzymać pieniądze z programu pożyczek na obronę SAFE, Regnier odpowiedział, że nie będzie wnikać w kwestie warunkowości. Jak dodał, Komisja Europejska nie będzie się też angażować w debatę polityczną w Polsce.

– Wolę skupić się na kolejnych krokach. Jakie są konkretne kolejne kroki w odniesieniu do 16 planów, które zostały już zatwierdzone (...). W przypadku planu Polski następnym krokiem będzie podpisanie, wspólnie z państwami członkowskimi, indywidualnych umów pożyczkowych – powiedział.

Jak dodał rzecznik, Komisja Europejska mogłaby następnie wypłacić zaliczki, sięgające 15 proc., aby projekty mogły ruszyć na szczeblu krajowym.

Regnier przypomniał, że Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, w ramach którego przyznano jej 43,7 mld euro z puli 150 mld euro. – Dlaczego? Bo Polska jest filarem europejskiego programu Straży Wschodniej Flanki – powiedział Regnier.

Dodał, że Polska przedstawiła też „bardzo solidny krajowy plan SAFE, który został zatwierdzony zarówno przez Komisję, jak i Radę w rekordowym czasie”.

– Teraz musimy go zrealizować i wdrożyć, dla Polski, dla Ukrainy i dla bezpieczeństwa całej UE. Nie będziemy jednak na tym etapie angażować się w debaty polityczne, które toczą się na szczeblu krajowym w Polsce – zaznaczył.

Do 20 marca prezydent Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE, która zakłada stworzenie funduszu w BGK do obsługi środków z unijnych pożyczek.

Należące do Polski czołgi Abrams na paradzie z okazji Święta Wojska Polskiego
Musimy zrealizować plan Polski w ramach SAFE dla bezpieczeństwa całej Unii – stwierdził rzecznik KE Thomas Regnier. Fot. Marques/Getty Images
