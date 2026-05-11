KE proponuje zmienione wskaźniki ETS. Bezpłatne przydziały mają pozostać na poziomie 3/4 emisji

Komisja Europejska przedstawiła propozycję zaktualizowanych wskaźników referencyjnych systemu ETS. Zgodnie z propozycją przemysł ma wciąż otrzymywać bezpłatne przydziały obejmujące ok. 75 proc. swoich emisji.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej podają, że aktualizacja wskaźników referencyjnych jest kluczowym krokiem w określaniu poziomu przydziału bezpłatnych uprawnień dla europejskiego przemysłu.

„Dzięki proponowanym poziomom odniesienia przemysł będzie średnio nadal otrzymywał bezpłatne przydziały obejmujące około 75 proc. swoich emisji” – czytamy w komunikacie.

Zaktualizowane podejście utrzymuje uwzględnianie emisji pośrednich wynikających ze zużycia energii elektrycznej w 14 wskaźnikach emisyjności produktów, aby zachęcić do elektryfikacji przemysłu.

„Prowadzi to do wyższych wartości wskaźników referencyjnych o wpływie finansowym wynoszącym około 4 mld euro w latach 2026–2030” – podano.

Aktualizacja wartości wskaźników na lata 2026–2030 jest konieczna na mocy dyrektywy ws. ETS. Uzupełnia proponowaną 1 kwietnia zmianę rezerwy stabilności rynkowej ETS. Z kolei w lipcu 2026 r. ma dojść do przeglądu ETS w celu modernizacji systemu.

Źródło: PAP