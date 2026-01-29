KE: wzrósł wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce w styczniu wyniósł 103,2 pkt. wobec 100,3 pkt. w grudniu 2025 r. – wynika z danych Komisji Europejskiej (KE).

Wskaźnik nastrojów w gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) składa się ze wskazań dla przemysłu (40 proc.), usług (30 proc.), konsumentów (20 proc.), budownictwa i handlu detalicznego (po 5 proc.). Poziom 100 pkt. odpowiada długoterminowej średniej ESI (od 1990 r.).

W polskim przemyśle wskaźnik koniunktury wyniósł w styczniu 2026 r. minus 14,1 pkt. wobec minus 15,4 pkt. w grudniu.

Wskaźnik usług wyniósł minus 1,3 pkt. wobec minus 1,9 pkt. przed miesiącem.

Spadł z kolei wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów – z 34,7 pkt. w grudniu do 32,8 pkt. w styczniu.

Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wskaźnik nie uwzględnia frakcji respondentów oczekujących wzrostu cen, ale wolniejszego niż obecnie postrzegany.

Wskaźnik ESI dla 27państw UE, którego częścią jest wskaźnik oczekiwań inflacyjnych, publikuje co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych KE. W przypadku Polski wskaźnik oczekiwań inflacyjnych oparty jest na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1020 osób.

Nastroje poprawiły się także w strefie euro

W strefie euro także odnotowano poprawę nastrojów. Indeks ESI wyniósł w styczniu 99,4 pkt. wobec 97,2 pkt. w poprzednim miesiącu (po korekcie).

Odczyt był lepszy niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się, że wskaźnik wyniesie 97,1 pkt.

Indeks zaufania konsumentów wyniósł minus 12,4 pkt. wobec minus 13,1 pkt. w grudniu 2025 r.

Wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł minus 6,8 pkt. wobec minus 8,5 pkt. poprzednio (po korekcie). To także lepiej niż wynosił konsensus na poziomie minus 8,2 pkt.

Indeks koniunktury w usługach wyniósł 7,2 pkt. Oczekiwano 6 pkt. W grudniu wskaźnik wyniósł 5,8 pkt. (po rewizji).

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro powstaje na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25 tys. firm z regionu.

W całej UE wskaźnik nastrojów ESI wyniósł w styczniu 2026 r. 99,2 pkt., 1,9 pkt. powyżej wyniku z grudnia. To najbliższy odczyt poziomu 100 od czerwca 2022 r. – wskazała Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych KE.

Źródło: PAP, XYZ