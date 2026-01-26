KGHM znacząco w górę. Podsumowanie GPW 26 stycznia 2026 r.

Główne indeksy na GPW w poniedziałek rosły. Tuż przed zamknięciem giełdy w Warszawie WIG notował ok. 1,3 proc. wzrostu, WIG20 – ok. 1,6 proc. Spośród blue chipów najmocniejszych był KGHM, który notował zyski na poziomie aż ponad 8 proc.

Notowania KGHM rosły, gdy przy słabnącym dolarze w górę idą ceny miedzi, a srebro bije historyczne rekordy.

Jak wskazywali rano analitycy, największe kopalnie miedzi na północy Chile zmagają się od kilku dni z blokadami dróg przez przedstawicieli firm dostarczających sprzęt. W efekcie tego tysiące pracowników zmianowych w kopalniach nie może pracować.

W poniedziałek rosły też m.in. akcje PKO BP (ok. 2,7 proc.)

Jak podał UOKiK, prezes urzędu uznał klauzule PKO BP dotyczące zmiany oprocentowania kredytu konsumenckiego za niedozwolone, zakazał ich stosowania i nałożył na bank ok. 79,3 mln zł kary. Bank poinformował, że po analizie zdecyduje o dalszych krokach przewidzianych przepisami prawa i dodał, że sprawa dotyczy ok. 23 tys. umów.

W mWIG40 (ok. 0,84 proc. w górę) najmocniej rósł Newa (ok. 5,6 proc.) i Tauron (ok. 4,6 proc.).

Newag zawarł z Siemens Mobility GmbH oraz Siemens Mobility sp. z o.o. wstępne porozumienie o współpracy w zakresie potencjalnej współpracy dotyczącej dostaw pojazdów kolejowych dużych prędkości dla PKP Intercity

Tauron poinformował, że Towarowa Giełda Energii, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Tauron Dystrybucja zawarły porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju platformy usług elastyczności. Firmy liczą, że do inicjatywy dołączą kolejni dystrybutorzy energii.

Według stanu przed godziny 17 główne indeksy w USA i w Europie również notowały wzrosty, jednak mniejsze niż warszawska giełda.

Źródło: PAP, GPW