06.03.2026
NEWSROOM XYZ
06.03.2026 11:20

KIR: 177,5 mln przelewów w lutym w systemie Elixir

W lutym 2026 r. w systemie Elixir rozliczono 177,5 mln transakcji o łącznej wartości 721,54 mld zł – poinformowała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Dane pokazują jednocześnie wyraźny wzrost liczby przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir.

Z danych KIR wynika, że w lutym 2026 r. w systemie Elixir przetworzono 177,5 mln transakcji o wartości 721,54 mld zł. Rok wcześniej, w lutym 2025 r., było to 181,48 mln operacji o wartości 723,49 mld zł, co oznacza niewielki spadek zarówno liczby, jak i wartości przelewów w ujęciu rocznym. Największą dzienną liczbę transakcji odnotowano 9 lutego – 15,02 mln operacji o łącznej wartości 48,48 mld zł.

W systemie Euro Elixir, który obsługuje krajowe i zagraniczne rozliczenia w euro, w lutym 2026 r. zrealizowano 4,08 mln transakcji o wartości 29,16 mld euro. W analogicznym miesiącu 2025 r. było to 4,21 mln operacji o wartości 28,52 mld euro, co oznacza spadek liczby transakcji o około 3 proc., ale jednocześnie wzrost ich wartości o 2 proc. Rekordowym dniem był 26 lutego, gdy system przetworzył 234,12 tys. transakcji o wartości 1,57 mld euro.

Wyraźny wzrost odnotowano natomiast w systemie Express Elixir, który umożliwia realizację przelewów natychmiastowych, w tym przelewów na numer telefonu między użytkownikami BLIK. W lutym 2026 r. zrealizowano 50,67 mln takich transakcji o wartości 26,14 mld zł. W lutym 2025 r. było to 45,54 mln przelewów o wartości 23,01 mld zł, co oznacza wzrost liczby transakcji o 11 proc. rok do roku oraz wzrost ich wartości o 14 proc.

Największą dzienną aktywność w systemie przelewów natychmiastowych odnotowano 10 lutego, kiedy Express Elixir przetworzył 2,58 mln transakcji o łącznej wartości 1,8 mld zł. Krajowa Izba Rozliczeniowa, powołana w 1991 r., odpowiada za obsługę infrastruktury rozliczeń międzybankowych w Polsce oraz rozwój technologicznych rozwiązań wspierających cyfrową gospodarkę.

Źródło: PAP

Laptop i smartfon w trakcie robienia przelewu w sieci
Dane pokazują jednocześnie wyraźny wzrost liczby przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir. Fot. Getty Images
