KIR: w styczniu w systemie Elixir wykonano transakcje na blisko 755 mld zł

W styczniu 2026 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa przetworzyła w systemie Elixir ponad 175 mln transakcji o łącznej wartości blisko 755 mld zł – poinformowała KIR w piątkowym komunikacie. W ujęciu rocznym spadła liczba i wartość transakcji.

„W styczniu 2026 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 175,83 mln transakcji o łącznej wartości 754,88 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, zrealizowano 4,14 mln komunikatów o wartości 29,66 mld euro. Natomiast w systemie Express Elixir rozliczono 52,04 mln przelewów natychmiastowych o wartości 26,81 mld zł” – podano w komunikacie.

Oznacza to spadek w porównaniu do stycznia 2025 r. Wówczas rozliczono 183,86 mln transakcji o łącznej wartości 772,04 mld zł. Daje to spadek liczby i wartości transakcji odpowiednio o 4 proc. i 2 proc. Najwyższą w minionym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 12 stycznia – było to 15,95 mln transakcji o łącznej wartości 40,79 mld zł.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy użytkownikami systemu BLIK), w styczniu br. zrealizowano 52,04 mln transakcji o wartości 26,81 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do stycznia 2025 r. wzrosła o 12 proc., a wartość o 14 proc.

Źródło: PAP