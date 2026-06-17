KNF ukarała InterRisk. To kolejna kara nałożona przez nadzór na tego ubezpieczyciela

KNF nałożyła na InterRisk karę w wysokości 2,7 mln zł za sposób ustalania składek OC. To nie pierwszy raz, kiedy ta firma znalazła się na celowniku nadzoru finansowego.

Kara to efekt sposobu ustalania składki ubezpieczeniowej w latach 2023–2024. Zdaniem KNF wysokość stawki nie zapewniała wykonania zobowiązań z umowy ubezpieczeniowej i pokrycia kosztów zakładu ubezpieczeń. To, zdaniem komisji, naruszyło art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Decyzja nie jest ostateczna. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group może albo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, albo złożyć wniosek do KNF o ponowne rozpatrzenie sprawy.

To element szerszej strategii KNF dotyczącej walki z takim wyliczeniem składek. 28 maja Komisja wszczęła postępowanie administracyjne ws. Link4.

To nie pierwszy raz, kiedy InterRisk miało styczność z KNF. 25 lipca 2025 r. Komisja nałożyła na firmę karę w wysokości 76,6 tys. zł za naruszenia związane z OC. Chodziło zarówno o niewypłacenie odszkodowań w terminie, jak i niedoinformowanie osoby zgłaszającej roszczenie o tym, że odszkodowanie jej nie przysługuje. Decyzja nie jest ostateczna. Za podobne działania InterRisk był już karany sześciokrotnie. KNF zapowiedziała więc, że w razie podobnych naruszeń ubezpieczyciela czekają znacznie surowsze kary.

InterRisk działa w Polsce od 1993 r. – najpierw firma funkcjonowała jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA, a od 2008 r. pod obecną nazwą InterRisk TU SA Vienna Insurance Group. Firma jest jednym z wiodących ubezpieczycieli w Polsce, ma w portfolio ponad 150 produktów. Należy do austriackiego koncernu Vienna Insurance Group, w skład którego wchodzi 50 firm w 30 krajach, z których usług korzysta ponad 32 mln klientów.