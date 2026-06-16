Rusza oferta Robygu. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny jednego z największych deweloperów w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Robygu sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji – podała KNF w komunikacie.

– Planowany debiut giełdowy stanowi ważny i naturalny etap rozwoju grupy, który naszym zdaniem wzmocni pozycję rynkową Robyg oraz wesprze dalszą ekspansję działalności, otwierając przed nami jeszcze większe możliwości dostarczania klientom wysokiej jakości lokali. Wierzę, że jako spółka posiadająca doświadczenie w funkcjonowaniu na rynku publicznym będziemy w stanie efektywnie wykorzystać pozyskany kapitał i kontynuować tworzenie wartości dla naszych akcjonariuszy – komentuje Eyal Keltsh, prezes zarządu Robyg.

– Jako jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, obecny na rynku od 26 lat, posiadamy dogłębną znajomość polskiego rynku nieruchomości. Naszą pozycję rynkową potwierdzają zarówno dotychczasowe osiągnięcia, obejmujące m.in. około 38 tys. zakontraktowanych lokali oraz bank ziemi pozwalający na realizację około 18 tys. lokali, jak i wysoka jakość realizowanych projektów oraz zaufanie klientów. Potwierdza je fakt, że znacząca część naszej sprzedaży pochodzi od klientów powracających lub pozyskanych dzięki rekomendacjom. Jesteśmy rozpoznawalną i cieszącą się zaufaniem spółką, opartą na solidnych fundamentach i dysponującą znaczącym potencjałem dalszego wzrostu oraz rozwoju – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyg.

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IPO Robygu – szczegóły

Zapisy dla inwestorów indywidualnych oraz proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rozpoczną się jutro i będą prowadzone do 23 czerwca. Cenę maksymalną akcji ustalono na poziomie 36 zł za akcję.

Na początku czerwca Robyg ogłosił plan przeprowadzenia IPO, zamierzał ubiegać się o dopuszczenie istniejących i nowo emitowanych akcji do obrotu na GPW. Spółka zakłada, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 400 mln zł i zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w szczególności na powiększenie banku ziemi.

Planowana oferta objąć ma sprzedaż części akcji istniejących, posiadanych przez akcjonariusza spółki – TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH, będącego w całości własnością TAG Immobilien AG, który bezpośrednio posiada 96 467 066 akcji reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego spółki. Akcjonariusz oferuje do 25 mln akcji.

W ramach oferty spółka zamierza również zaoferować nowo wyemitowane akcje (do 9,6 mln)

Wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 345 mln złotych.

Równolegle z tą ofertą spółka wyemituje około 2,4 mln zwykłych akcji imiennych serii C, które zostaną zaoferowane wybranym kluczowym menedżerom grupy, członkom zarządu spółki oraz przewodniczącemu rady nadzorczej spółki.

Po przeprowadzeniu IPO TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH pozostanie akcjonariuszem większościowym Robygu.

Planowane jest skierowanie oferty do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, a także do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski oraz do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIB) w Stanach Zjednoczonych w oparciu o przepis Rule 144A.

Harmonogram oferty publicznej spółki Robyg

17–23 czerwca 2026 – okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;

17–23 czerwca 2026 – proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;

W dniu lub około 23 czerwca 2026 – publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ofercie oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów;

24–26 czerwca 2026 – okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych;

Do 26 czerwca 2026 – dokonanie płatności za akcje oferowane subskrybowane przez inwestorów instytucjonalnych;

29 czerwca 2026 – przydział akcji oferowanych, w tym przydział akcji inwestorom indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW;

1 lipca 2026 – rejestracja praw do akcji;

W dniu lub około 2 lipca 2026 – przewidywany pierwszy dzień notowań akcji istniejących (w tym akcji sprzedawanych) oraz praw do akcji;

Robyg to jeden z największych deweloperów w Polsce

W 2025 r. przychody Robyga wyniosły 1,5 mld zł, w tym 1,1 mld zł ze sprzedaży mieszkań i 405 mln zł z usług generalnego wykonawstwa oraz innych usług na rzecz powiązanych podmiotów.

Zysk EBIT na działalności operacyjnej wyniósł blisko 411 mln zł, a zysk netto – 331,2 mln zł.

W pierwszym kwartale 2026 r. spółka osiągnęła 316,1 mln zł przychodów, 45,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 36,6 mln zł zysku netto.

Źródło: PAP, XYZ