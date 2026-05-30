Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.05.2026
30.05.2026 12:29

Kolejne umowy w ramach SAFE. Wartość kontraktów podpisanych w sobotę wyniesie 78 mld zł

W sobotę podpisano kolejne umowy w ramach programu SAFE przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów Władysława Kosiniaka-Kamysza i Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocniczki rządu do spraw tego programu. Łączna wartość 29 kontraktów, które mają zostać podpisane w sobotę, to 78 mld zł.

„Program SAFE to największy w historii, realizowany w błyskawicznym tempie program zbrojeniowy dla Wojska Polskiego. Tylko dziś podpiszemy 29 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi na łączną kwotę 78 mld zł" – podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak przekazał resort obrony, na sobotę zaplanowano podpisanie umów w Nowej Dębie w zakładzie Dezamet, w Warszawie w Agencji Uzbrojenia, w Hucie Stalowa Wola oraz w Siemianowicach Śląskich w zakładzie produkcyjnym pojazdów bojowych Rosomak.

Przedmiotem pierwszej z zawartych w sobotę umów – między Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-AMUNICJA – jest dostawa łącznie kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Wartość kontraktu przekracza 13,5 mld zł netto.

– Jestem z tego bardzo dumny, że po raz kolejny udowadniamy, że dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, że dotrzymujemy słowa, że jesteśmy rzetelni i że dowozimy tematy. Budujemy bezpieczną, silną Polskę. To zamówienie na setki tysięcy sztuk amunicji 155 milimetrów, tej amunicji, która stoi za mną. Tej amunicji, która jest wytwarzana w polskich zakładach zbrojeniowych – powiedział podczas podpisania umowy szef MON.

– Przez najbliższych kilka godzin podpiszemy 29 umów na 78 mld zł. Polska jest największym beneficjentem mechanizmu SAFE. Tylko w jeden dzień podpiszemy umowy warte tyle, co alokacja SAFE w kilku krajach członkowskich. Żaden kraj w Unii Europejskiej nie ma w całości takiej alokacji, jaką my wydajemy dzisiaj w jednym dniu – wskazała z kolei Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

W Hucie Stalowa Wola podpisano z kolei umowę na dostawy wozów bojowych Borsuk, wozów towarzyszących dla wyrzutni Homar, wozów towarzyszących dla haubic K9, zautomatyzowanych pojazdów minowania narzutowego Baobab, modułów ogniowych 120-milimetrowych moździerzy Rak, 155-milimetrowych dywizjonowych modułów ogniowych Regina oraz wozów dowodzenia na platformie 4x4.

Łącznie wartość umów podpisanych w sobotę z Hutą i innymi spółkami PGZ wyniesie 60 mld zł.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
W sobotę podpisano kolejne umowy w ramach SAFE, m. in. na dostawę amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Na zdjęciu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Fot. PAP/Leszek Szymański
