Kolejny atak na największą rafinerię w Arabii Saudyjskiej

W środę doszło do ataku na rafinerię Ras Tanura – donosi Reuters. Już w poniedziałek zakład wstrzymał prace po ataku dronów. Rafineria jest największym tego typu obiektem w Arabia Saudyjska.

Środowy atak także miał zostać przeprowadzony za pomocą drona, lecz tym razem nie spowodował żadnych szkód – powiedział rzecznik saudyjskiego resortu obrony. Według Saudyjskiej Agencji Informacyjnej nie doszło do zakłóceń w dostawach.

W poniedziałek rafineria została uszkodzona w wyniku ataku dwóch dronów. Doszło tam do niegroźnego pożaru. Zakład wstrzymał jednak wówczas prace.

Dziennie rafineria przetwarza 550 tys. baryłek ropy naftowej. Produkuje olej napędowy i benzynę dla odbiorców w Europie. W jej pobliżu znajduje się największy terminal eksportowy Saudi Aramco dla ropy naftowej i produktów naftowych, obejmujący zbiorniki magazynowe, nabrzeża portowe i morskie punkty przeładunkowe.

Źródło: Reuters