Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
NEWSROOM XYZ
04.03.2026 13:27

Kolejny atak na największą rafinerię w Arabii Saudyjskiej

W środę doszło do ataku na rafinerię Ras Tanura – donosi Reuters. Już w poniedziałek zakład wstrzymał prace po ataku dronów. Rafineria jest największym tego typu obiektem w Arabia Saudyjska.

Środowy atak także miał zostać przeprowadzony za pomocą drona, lecz tym razem nie spowodował żadnych szkód – powiedział rzecznik saudyjskiego resortu obrony. Według Saudyjskiej Agencji Informacyjnej nie doszło do zakłóceń w dostawach.

W poniedziałek rafineria została uszkodzona w wyniku ataku dwóch dronów. Doszło tam do niegroźnego pożaru. Zakład wstrzymał jednak wówczas prace.

Dziennie rafineria przetwarza 550 tys. baryłek ropy naftowej. Produkuje olej napędowy i benzynę dla odbiorców w Europie. W jej pobliżu znajduje się największy terminal eksportowy Saudi Aramco dla ropy naftowej i produktów naftowych, obejmujący zbiorniki magazynowe, nabrzeża portowe i morskie punkty przeładunkowe.

Źródło: Reuters

Kulisy ataku na Chameneia. „Izrael zhakował kamery drogowe"
zbiorniki na ropę naftową w rafinerii i terminalu naftowym Ras Tanura
W środę doszło do kolejnego ataku na rafinerię Ras Tanura.
Fot. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Giełdy reagują na atak na Iran. Jak inwestorzy chcą zarobić na konflikcie? (AKTUALIZACJA)
Wraz z rozpoczęciem notowań po weekendzie inwestorzy próbują rozegrać wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Widać zarówno ucieczkę do bezpiecznych aktywów, jak i spekulacyjny zakup instrumentów, które potencjalnie mogą zyskać w nowych okolicznościach. Analizujemy zachowanie graczy giełdowych, by stwierdzić, czego można się po nich spodziewać w najbliższych dniach.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość. Czy nowe preparaty to rewolucja?
Polki i Polacy wydają miliardy złotych na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Znane na całym świecie preparaty pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała. Jednak coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody, która mówi, że szczęście ma rozmiar XS?
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Haracz w sieci może zrujnować małe biznesy. System opinii wymknął się spod kontroli?
„Lewe”, często z góry opłacone komentarze przy profilu przedsiębiorcy to jedynie element nielegalnej gry, na której zarabiają oszuści. W XXI wieku w dobie dyrektywy Omnibus i zaostrzania prawa w sieci sięga się po niechlubne metody rodem z lat 90-tych. Przedsiębiorcy mówią o groźbach i fali fałszywych komentarzy. Co na to prawo?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Atak na amerykańskie ambasady i wielki eksodus z Dubaju. Czwarty dzień wojny na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie nie gaśnie. Amerykanie i Izraelczycy kontynuują ataki. Rakiety i drony poleciały także w stronę Kataru, Kuwejtu czy Arabii Saudyjskiej. Oto co wydarzyło się we wtorek 3 marca na Bliskim Wschodzie.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
E3 kontra Madryt: Wojna w Iranie obnaża konflikty w UE i ambicje Paryża
Na amerykańsko-izraelskie uderzenie na Iran Europa zareagowała mieszanką ostrożności, geopolitycznego realizmu i — w kilku stolicach —zapowiedziami działań. Oficjalna linia Brukseli i kluczowych państw członkowskich brzmi: deeskalacja, presja na program nuklearny Teheranu, ochrona obywateli UE. Ale widać wyraźne pęknięcia — zwłaszcza między Paryżem, który chce aktywnie bronić sojuszników w regionie, a Madrytem, który otwarcie potępia atak.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ryanair idzie na rekord w Modlinie. Lotnisko wkrótce zamieni się w plac budowy
– Odnotowaliśmy rekordowy wzrost na lotnisku Warszawa-Modlin. Ruch w Modlinie obsługiwany przez Ryanair podwoi się w tym roku do ponad 3 mln pasażerów – mówił dyrektor generalny irlandzkich linii Ryanair, Michael O’Leary. Podwarszawski port lotniczy przygotowuje się również do postawienia tymczasowego terminala, a w dalszej perspektywie – budowy linii kolejowej.
03.03.2026