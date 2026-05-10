Zbigniew Ziobro mógł dostać tzw. paszport genewski. Przebywa w USA

Przed każdym sądem chętnie stanę, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym — powiedział w niedzielę były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który od soboty przebywa w Stanach Zjednoczonych.

TV Republika, na antenie której Ziobro udzielił niedzielnego wywiadu oświadczyła, że Ziobro będzie komentatorem politycznym stacji. "To dla mnie zaszczyt" — odparł Ziobro.

Były minister sprawiedliwości zapewnił, że nie jest prawdą, iż uciekł z Polski. — Przebywałem na legalnej, ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji prasowej w Budapeszcie — powiedział. Ziobro zapewnił, że przed każdym sądem chętnie stanie: „a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym”.

— Jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycyjną, proszę bardzo, sam jako prokurator generalny pamiętam swoje boje w sprawach ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi i to jest procedura wymagająca — powiedział Ziobro.

Ziobro w trasie, za wszelką cenę ucieka przed prawem i sprawiedliwością.



Panie Ziobro, przypominam panu Pana słowa: „Niewinni nie mają się czego obawiać”. Proszę nie być miękiszonem i zapraszamy z powrotem do kraju. Myślę, że na lotnisku będzie na Pana ktoś czekał! — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) May 10, 2026

Minister Waldemar Żurek zaskoczony postawą USA

Szef MS Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Poinformował też, że polski MSZ rozmawiał z Amerykanami o potencjalnym wjeździe Ziobry do Stanów Zjednoczonych.

Jak powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVN24, Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadziło rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi o potencjalnym wjeździe byłego szefa MS na teren USA. — Polski MSZ rozmawiał ze Stanami Zjednoczonymi o tym, że być może Ziobro planuje taki ruch i mieliśmy informacje, które uspokajały nas w jakiś sposób, że Stany Zjednoczone nie chcą pomagać Zbigniewowi Ziobrze — powiedział szef MSZ.

Zapytany o to, czy informacja o pobycie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych była dla niego zaskoczeniem, minister sprawiedliwości jako zaskakującą wskazał informację o tym, „że ktoś z Stanów Zjednoczonych Zbigniewowi Ziobrze pomógł”.

— Chcielibyśmy poznać, i opinia publiczna chciałaby poznać, kto w Polsce, kto w Stanach Zjednoczonych, na jakiej podstawie prawnej udzieliłby jakiejś pomocy Zbigniewowi Ziobrze. Musimy mieć świadomość, że pomaganie osobie ściganej przez polski wymiar sprawiedliwości w Polsce jest przestępstwem — powiedział szef MS.

Zbigniew Ziobro z tzw. paszportem genewskim

Szef MS dopytywany, czy Ziobro mógł otrzymać wizę dziennikarską w celu wyjechania z Węgier, wskazał, że informację o próbie otrzymania przez Ziobrę takiego dokumentu otrzymał już w sobotę. Dodał, że będzie weryfikował różne wątki w tej sprawie i zrobi wszystko, żeby metodami zgodnymi z prawem ją wyjaśnić.

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur w Polsat News przekazał z kolei, że Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej otrzymał tzw. paszport genewski od byłych władz Węgier. Wyjaśnił, że posiadacze Genewskiego Dokumentu Podróży — a takim najprawdopodobniej posługuje się Ziobro, któremu w grudniu 2025 r. unieważniono polski paszport — muszą ubiegać się o tradycyjną wizę, aby wjechać do USA.

Pod rządami Viktora Orbana b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego b. zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Za co ścigany jest Zbigniew Ziobro?

Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie Europejski Nakaz Aresztowania, wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie. Magyar pod koniec lutego br. mówił, że jeśli jego grupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce. Na początku 2026 r. poinformowano, że b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

W związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Źródło: PAP