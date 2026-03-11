Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
11.03.2026 20:46

Komisja ds. służb specjalnych: wzrost działań szpiegowskich przeciwko Polsce

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych omówiła w środę efekty ochrony kontrwywiadowczej Polski oraz aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie po atakach na Iran. Posłowie usłyszeli także informacje o rosnącej aktywności rosyjskiej agentury oraz działaniach polskich służb w regionie.

W środę sejmowa komisja ds. służb specjalnych odbyła dwa posiedzenia poświęcone bezpieczeństwu państwa oraz sytuacji międzynarodowej. Jak poinformował przewodniczący komisji Marek Biernacki, posłowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi działań kontrwywiadowczych w Polsce oraz z analizami wywiadu cywilnego i wojskowego dotyczącymi sytuacji w Iranie i na Bliskim Wschodzie.

Pierwsze posiedzenie dotyczyło ostatnich operacji kontrwywiadowczych prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeciwko rosyjskiej agenturze i dywersantom. Biernacki podkreślił, że posłom przedstawiono wiele spraw o charakterze międzynarodowym, które dotyczyły działalności wymierzonej zarówno w Polskę, jak i inne państwa NATO.

Według przewodniczącego komisji w ostatnich dwóch latach wyraźnie wzrosła liczba spraw związanych z działalnością szpiegowską i dywersyjną. Przypadki omawiane podczas posiedzenia dotyczyły m.in. skutecznych działań polskich służb, których efektem były procesy sądowe i wyroki skazujące wobec zatrzymanych osób.

Drugie posiedzenie komisji zostało zwołane w związku z zaostrzeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz atakami Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Posłowie wysłuchali informacji przedstawionych przez wiceszefów Agencji Wywiadu oraz Służby Wywiadu Wojskowego, a także dyrektorów odpowiednich departamentów tych służb.

Jak poinformował Biernacki, polski wywiad stale monitoruje sytuację w regionie, a szczególnie intensywnie od momentu zaostrzenia konfliktu. Służby uczestniczyły również w działaniach związanych ze sprowadzaniem Polaków i polskich turystów z Dubaju oraz innych potencjalnie zagrożonych miejsc.

Przewodniczący komisji ocenił, że największe zagrożenie w ostatnim czasie dotyczyło Dubaju, jednak obecnie sytuacja w regionie zaczęła się stabilizować. Posłowie otrzymali także informacje dotyczące globalnych dostaw surowców energetycznych oraz możliwych scenariuszy działań Iranu, Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Biernacki zwrócił uwagę, że eskalacja konfliktu może pośrednio sprzyjać Rosji, ponieważ prowadzi do wzrostu cen paliw i zwiększenia jej dochodów z eksportu surowców. Jednocześnie sprzęt wykorzystywany w działaniach militarnych na Bliskim Wschodzie nie trafi jako pomoc wojskowa na Ukrainę.

Przewodniczący komisji ocenił również, że Rosja stopniowo traci wpływy wśród swoich sojuszników, wskazując m.in. na sytuację na Kaukazie, w Armenii, Wenezueli czy Iranie. Dodał jednak, że w tej sytuacji Moskwa może skupić swoją aktywność na Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie i Polsce.

Biernacki zapowiedział, że w najbliższym czasie komisja ds. służb specjalnych zapozna się również z informacjami dotyczącymi sytuacji na Kubie. W siedmioosobowym składzie komisji, obok przewodniczącego, zasiadają wiceprzewodniczący Zbigniew Hoffmann i Mirosław Suchoń, a także Zbigniew Konwiński, Kazimierz Plocke, Dariusz Wieczorek i Krzysztof Tuduj.

Źródło: PAP

Marek Biernacki
Przewodniczący komisji Marek Biernacki ocenił, że największe zagrożenie w ostatnim czasie dotyczyło Dubaju, jednak obecnie sytuacja w regionie zaczęła się stabilizować. Fot. PAP/Radek Pietruszka
