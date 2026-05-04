Komisja Europejska chce wykluczyć Huawei i ZTE z infrastruktury telekomunikacyjnej UE

Zaleciliśmy państwom członkowskim UE wykluczenie sprzętu Huawei i ZTE z infrastruktury telekomunikacyjnej używanej przez operatorów – przekazał rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier. Chińskie firmy znajdują się na liście dostawców wysokiego ryzyka.

– Mamy rekomendację, aby zachęcić nasze państwa członkowskie do wykluczenia Huawei i ZTE spośród producentów sprzętu wykorzystywanego przez operatorów telekomunikacyjnych i stosowanego w infrastrukturze łączności – powiedział rzecznik.

Parlament Europejski i Rada UE pracują nad przepisami, które umożliwią wprowadzenie zakazu stosowania na unijnym rynku urządzeń pochodzących od dostawców uznanych za podmioty wysokiego ryzyka. Na liście tej znajdują się zarówno Huawei, jak i ZTE.

Rzecznik zapewnił, że nowe regulacje wzmocnią bezpieczeństwo europejskich sieci telekomunikacyjnych.

Wprowadzeniu proponowanych przepisów sprzeciwiają się jednak Chiny, uważając je za „dyskryminacyjne”. W ubiegłym tygodniu Pekin zagroził odwetem wobec Wspólnoty w przypadku ich wdrożenia.

Źródło: PAP