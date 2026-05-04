Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.05.2026
NEWSROOM XYZ
04.05.2026 15:02

Komisja Europejska chce wykluczyć Huawei i ZTE z infrastruktury telekomunikacyjnej UE

Zaleciliśmy państwom członkowskim UE wykluczenie sprzętu Huawei i ZTE z infrastruktury telekomunikacyjnej używanej przez operatorów – przekazał rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier. Chińskie firmy znajdują się na liście dostawców wysokiego ryzyka.

– Mamy rekomendację, aby zachęcić nasze państwa członkowskie do wykluczenia Huawei i ZTE spośród producentów sprzętu wykorzystywanego przez operatorów telekomunikacyjnych i stosowanego w infrastrukturze łączności – powiedział rzecznik.

Parlament Europejski i Rada UE pracują nad przepisami, które umożliwią wprowadzenie zakazu stosowania na unijnym rynku urządzeń pochodzących od dostawców uznanych za podmioty wysokiego ryzyka. Na liście tej znajdują się zarówno Huawei, jak i ZTE.

Przeczytaj też: Chiny wściekłe na plany Brukseli dotyczące „local content". Pekin: podejmiemy środki obronne

Rzecznik zapewnił, że nowe regulacje wzmocnią bezpieczeństwo europejskich sieci telekomunikacyjnych.

Wprowadzeniu proponowanych przepisów sprzeciwiają się jednak Chiny, uważając je za „dyskryminacyjne”. W ubiegłym tygodniu Pekin zagroził odwetem wobec Wspólnoty w przypadku ich wdrożenia.

Źródło: PAP

Chiny nakazują ignorować sankcje USA. Globalne firmy w pacie
Logo Huawei przed sklepem w Szanghaju
Komisja Europejska chce wykluczyć Huawei i ZTE z unijnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Fot. CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Nawet 5,5 proc. na lokacie. 8 najlepszych lokat rocznych w maju 2026 r. (Ranking XYZ)
W bankach pojawiło się kilka nowych, ciekawych propozycji. Dostępne lokaty roczne spełniają swoje zadanie. Mają niezłe oprocentowanie oraz przystępne i zrozumiałe warunki. Zebraliśmy najciekawsze…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PZU przejmuje ukraińską spółkę MetLife. Ryzykowny ruch czy dobra okazja?
Lider polskich ubezpieczeń, grupa PZU, przejmuje innego lidera – ukraińską spółkę MetLife, która ma 50 proc. udziałów w tamtejszym rynku polis na życie. Dzięki temu nie tylko awansuje z pozycji…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Szkoły „handlują” wizerunkiem dzieci? Rząd reaguje na sharenting
Coraz więcej szkół, przedszkoli i żłobków po komunikacie wydanym przez kuratorów oświaty rezygnuje z publikacji wizerunku podopiecznych w sieci. Problem jednak w tym, że prawo nadal daje tym…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wielkie magazyny energii wreszcie wchodzą na polski rynek. To zmiana dla całego systemu
W tym roku ruszą pierwsze duże bateryjne magazyny energii w Polsce. Rynek, który dotąd opierał się na małych instalacjach, zaczyna szybko rosnąć wraz z rozwojem OZE.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Obowiązkowy KSeF po miesiącu. Czy zdał egzamin? Trzy trudności, trzy nowości
Ponad milion przedsiębiorców wystawia faktury w KSeF. Na miesiąc po największym oblężeniu systemu, pytamy o jego skuteczność.
04.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Polska na rowerach. Ilu mamy rowerzystów i jak nasza infrastruktura wygląda na tle innych krajów?
W ciągu ostatniej dekady znacząco spadła liczba śmiertelnych wypadków z udziałem rowerzystów, ale w kwestii samej infrastruktury z zazdrością możemy patrzeć w stronę Niemiec, Holandii, Belgii czy…
02.05.2026