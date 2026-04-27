Chiny wściekłe na plany Brukseli dotyczące "local content". Pekin: podejmiemy środki obronne

Komisja Europejska chce chronić przemysł przed chińską konkurencją. Plany Brukseli nie podobają się Pekinowi. Chiny zapowiadają wprowadzenie środków, które będą chronić interesy firm z Państwa Środka.

– Jeśli Unia Europejska wprowadzi prawo dotyczące systemowej dyskryminacji i w ten sposób naruszy interesy chińskich firm, to Chiny nie będą miały innego wyjścia niż wprowadzić środki obronne, by stanowczo chronić prawa i interesy swojego biznesu – powiedział chiński minister handlu Wang Wentao – podaje France24.

Przeciw nowemu prawu protestuje też Chińska Izba Handlu, która oskarża Europę o protekcjonizm, który naruszy „zasady współpracy handlowej” Chin i Wspólnoty.

To odpowiedź na marcową zapowiedź nowych unijnych regulacji. Bruksela chce bowiem, by te firmy, które będą korzystać z funduszy publicznych w strategicznych sektorach gospodarki, jak hutnictwo, zielone technologie czy samochody, miały odpowiedni procent komponentów wyprodukowanych w Unii Europejskiej.

Unia chce też, by chińscy producenci akumulatorów i samochodów elektrycznych tworzyli spółki joint venture, w ramach których przekazywaliby swoją technologiczną wiedzę europejskim partnerom.

W ten sposób Komisja Europejska chce powstrzymać spadek znaczenia unijnego przemysłu, zachować konkurencyjność i uratować setki tysięcy miejsc pracy. Wprowadzenia tego prawa domagały się europejskie firmy, które nie mogą wygrać nierównej walki z chińskimi przedsiębiorstwami mocno dotowanymi przez Pekin..