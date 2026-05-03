03.05.2026 16:07

Chiny nakazują ignorować sankcje USA na rafinerie. Globalne firmy w patowej sytuacji

Ministerstwo handlu Chin zakazało uznawania amerykańskich sankcji na pięć rafinerii – podaje rządowy dziennik „Renmin Ribao”. Teraz firmom za respektowanie sankcji grozi odwet Pekinu, a za ignorowanie ich – konsekwencje ze strony Waszyngtonu.

Sankcji USA „nie wolno uznawać, wdrażać ani przestrzegać” – ostrzegło chińskie ministerstwo handlu. W ocenie resortu restrykcje nieuzasadnienie zakazują lub ograniczają normalną działalność gospodarczą, handlową i działalność z nimi powiązaną chińskich przedsiębiorstw z krajami trzecimi. Mają też naruszać prawo międzynarodowe.

Chodzi o sankcje, które Departament Skarbu USA nałożył pod koniec kwietnia na pięć niezależnych rafinerii typu „teapot. Trafiły one na czarną listę za nielegalny handel irańską ropą, co wiąże się z zamrożeniem aktywów i zakazem transakcji, by odciąć Teheran od źródeł finansowania.

Formalną podstawą decyzji Pekinu o ignorowaniu sankcji jest obowiązujące od stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania nieuzasadnionemu eksterytorialnemu stosowaniu zagranicznych przepisów ustawowych i innych środków. Przepisy te pozwalają MOFCOM na wydawanie specjalnych nakazów, które prawnie zabraniają chińskim firmom i obywatelom przestrzegania określonych obcych sankcji, uznanych przez Pekin za bezzasadne.

Eksperci wskazują, że wytyczne Pekinu stawiają globalne korporacje w sytuacji bez wyjścia. Za przestrzeganie amerykańskich sankcji – np. odcięcie dostaw do chińskich rafinerii – grożą im kary i pozwy w Chinach. Jeśli jednak zignorują te sankcje, narażą się na odpowiedź Waszyngtonu, który mógłby np. objąć je sankcjami wtórnymi.

Jak dodają analitycy, to również konfrontacyjny sygnał wysłany przez Pekin na krótko przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, które zaplanowano na połowę maja.

Źródło: PAP

