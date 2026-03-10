Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 13:51

Komisja Europejska prezentuje TraceMap. Platforma AI ma wykrywać sfałszowaną i skażoną żywność

We wtorek Komisja Europejska przedstawiła TraceMap, platformę sztucznej inteligencji, która ma przyspieszyć wykrywanie skażonej żywności oraz przypadków jej fałszowania. „To przełom” – zapewnia komisarz UE.

Celem nowej platformy jest wykrywanie przypadków fałszowania żywności, a także skażonej żywności i chorób przenoszonych przez żywność.

Będzie do tego wykorzystywać sztuczną inteligencję, która wesprze ocenę ryzyka, znajdowanie powiązań między przesyłkami a firmami oraz monitorowanie łańcucha dostaw. System będzie czerpał dane z istniejących już unijnych systemów rolno-spożywczych.

TraceMap jest dostępny od wtorku dla organów krajowych wszystkich państw członkowskich.

TraceMap to przełom, który zrewolucjonizuje zdolność UE do reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywności i zwalczania fałszowania żywności. Umożliwi to szybsze wykrywanie oszustw związanych z żywnością i osób próbujących obejść nasze warunki importu – zapewnia Olivér Várhelyi, unijny komisarz ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt.

unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
We wtorek Komisja Europejska przedstawiła platformę sztucznej inteligencji TraceMap Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
