Komisja Europejska zaakceptowała polski plan w ramach programu SAFE

Komisja Europejska zaakceptowała polski plan narodowy dotyczący wydatkowania pieniędzy na obronność z programu SAFE. Polska wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro. KE dała zielone światło także siedmiu innym krajom UE na realizację programu SAFE.

Poza Polską KE zaakceptowała również plany złożone przez Estonię, Grecję, Włochy, Łotwę, Litwę, Słowację oraz Finlandię.

Program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Polska ma być największym beneficjentem programu.

KE zatwierdziła plany pierwszych ośmiu krajów członkowskich biorących udział w programie SAFE 16 stycznia. Łącznie do udziału w programie zgłosiło się 19 państw członkowskich.

Po zatwierdzeniu planów przez KE ostateczną decyzję o ich przyjęciu podejmą państwa członkowskie w Radzie UE, na co mają cztery tygodnie.

Źródło: PAP