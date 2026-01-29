Komisja Europejska zdecydowała: 113 mln euro na bezpieczeństwo energetyczne Polski i krajów bałtyckich

KE zdecydowała o przeznaczeniu 650 mln euro z instrumentu Łącząc Europę na 14 projektów infrastruktury energetycznej. 113 mln euro trafi na ochronę krytycznej infrastruktury energetycznej Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Komisja Europejska podjęła w środę decyzję o sposobie wydania 650 mln euro dotacji z programu Łącząc Europę. Wśród 14 transgranicznych projektów energetycznych znajduje się wzmocnienie odporności krytycznej infrastruktury energetycznej Polski oraz krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. Na ten cel trafi 113 mln euro.

Minister energii Litwy, cytowany przez agencję ANSA, zapowiedział już, że kraje bałtyckie wystąpią o dodatkowe środki, by wzmocnić i zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną przed potencjalnymi działaniami hybrydowymi ze strony Rosji i Białorusi.

Największa dotacja – 180 mln euro – trafi na budowę elektrowni szczytowo-pompowej w Hiszpanii. 176 mln euro pójdzie na rozwój infrastruktury wodorowej.

Źródło: PAP