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16.06.2026 18:57

Komitet Sterujący przyjął plan inwestycyjny Funduszu Bezpieczeństwa i Obrony

We wtorek Komitet Sterujący przyjął plan inwestycyjny Funduszu Bezpieczeństwa i Obrony; na tej podstawie będą ogłaszane nabory na przedsięwzięcia finansowane z funduszu – poinformowała szefowa MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Kolejnym krokiem będzie przekazanie polityk inwestycyjnych FBiO do Komisji Europejskiej w ramach ósmego wniosku o płatność z KPO. Pula funduszu zasilanego z KPO to ok. 23 mld zł.

„Dziś przyjęliśmy plan inwestycyjny Funduszu: 9,9 mld zł – na budowę schronów i zabezpieczenie ujęć wody; 6,4 mld zł – na budowę i modernizację infrastruktury kolejowej i drogowej na potrzeby mobilności wojskowej; 2,5 mld zł – na zwiększenie cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w tym energetycznej; 4,1 mld zł – na badania i rozwój oraz unowocześnienie polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych" – napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na platformie X.

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności – szczegóły projektu

Szefowa MFiPR wskazała, że Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności o wartości ponad 23 mld zł został utworzony przez Polskę ze środków KPO.

„Posiedzenie komitetu było związane z finiszowaniem prac nad przygotowaniem polityk inwestycyjnych dla FBiO, które zostały przygotowane przez BGK i spółkę Chrobry SA. Zostały one opracowane na podstawie priorytetów inwestycyjnych przyjętych podczas pierwszego posiedzenia komitetu" – podał resort funduszy i polityki regionalnej w komunikacie.

Wśród priorytetów w komunikacie wskazano na:

  • rozwój obiektów zbiorowej ochrony i infrastruktury ochrony ludności (ok. 9,9 mld zł)
  • budowa schronów i miejsc ukrycia dla ludności cywilnej, zabezpieczanie ujęć wody, oczyszczalni ścieków itp.; wszystkich obiektów, które są istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców, a które mogą stać się celem działań sabotażowych lub zbrojnych;
  • budowa i modernizacja infrastruktury podwójnego zastosowania (ok. 6,4 mld zł) – drogi i koleje na potrzeby mobilności wojskowej;
  • inwestycje w cyberbezpieczeństwo (ok. 2,5 mld zł) – zabezpieczanie infrastruktury krytycznej (np. sieci wodociągowe, elektroenergetyczne, gazociągi itp.) oraz komunikacji pomiędzy służbami;
  • modernizacja przedsiębiorstw, w tym wsparcie na rzecz badań naukowych i rozwoju (ok. 4,1 mld zł) – wsparcie modernizacji (np. cyfryzacja, robotyzacja, zakup nowych maszyn) na rzecz produkcji zbrojeniowej w Polsce.

„Kolejnym krokiem będzie przekazanie polityk inwestycyjnych FBiO do Komisji Europejskiej w ramach ósmego wniosku o płatność z KPO (przyjęcie polityk inwestycyjnych dla FBiO jest kamieniem milowym KPO)" – napisano w komunikacie.

Jak wskazano, ok. 50 proc. pieniędzy FBiO będzie przeznaczonych na wsparcie projektów jednostek samorządu terytorialnego.

„Samorządy będą mogły je wydać na budowę i modernizację schronów, cyberbezpieczeństwo oraz infrastrukturę drogową. Dofinansowanie obejmie zarówno obiekty ochronne zlokalizowane w istniejących budynkach, jak i w nowo powstających obiektach, które pozostają w gestii jednostek samorządu terytorialnego. Pożyczki dla samorządów będą nieoprocentowane i rozłożone na wiele lat. Będą mogły być częściowo umarzane" – napisano.

„Pozostałe 50 proc. FBiO będzie podzielone pomiędzy część pożyczkową oraz kapitałową dostępną dla przedsiębiorców z sektorów: obronnego, technologicznego, przemysłowego, transportowego i energetycznego. Firmy będą mogły korzystać z maksymalnie preferencyjnych warunków finansowania, zgodnych z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej" – dodano.

Nabory na pożyczki udzielane przez BGK mają ruszyć w drugiej połowie roku.

Będą udzielane do 31 grudnia 2030 r., a okres ich spłaty może sięgać nawet 20 lat – wskazuje MFiPR.

W styczniu 2026 r. weszła w życie ustawa powołująca do życia Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. W kwietniu MFiPR i BGK podpisały umowę powołującą spółkę Chrobry SA, do której trafią pieniądze z FBiO.

Spółka specjalnego przeznaczenia (SPV) jest zarządzana przez BGK i będzie finansować inwestycje zbrojeniowe. Będą się one odbywać w formie pożyczek oraz inwestycji kapitałowych.

Za część kapitałową FBiO będzie odpowiedzialna spółka Chrobry. Udzielanie wsparcia w ramach pożyczek będzie w kompetencji BGK.

Czytaj także: BGK: założenia polityki inwestycyjnej spółki Chrobry w konsultacjach. Finalizacja po rejestracji spółki

Źródło: PAP

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