BGK: założenia polityki inwestycyjnej spółki Chrobry w konsultacjach. Finalizacja po rejestracji spółki

Założenia polityki inwestycyjnej Chrobreg” są obecnie konsultowane. Finalizacja dokumentu planowana jest bezpośrednio po rejestracji spółki — poinformowała PAP Biznes pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła. Dokument precyzyjnie określi mandat, kryteria selekcji projektów, limity zaangażowania kapitałowego oraz mechanizmy zarządzania ryzykiem.

– 17 kwietnia podpisaliśmy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowę, która formalnie uruchamia proces budowy nowego wehikułu inwestycyjnego — spółki Chrobry. Projekt znajduje się obecnie w zaawansowanej fazie organizacyjnej: powołano organy założycielskie, przygotowano dokumentację korporacyjną i rozpoczęto procedurę rejestracyjną w KRS. Zakładamy, że do połowy maja spółka uzyska osobowość prawną i przejdzie do etapu operacyjnego — powiedziała PAP Biznes Postuła.

Spółka Chrobry – model zgodny z wymogami KE

Jak dodała, równolegle prowadzone są prace nad polityką inwestycyjną — dokumentem, który precyzyjnie określi mandat, kryteria selekcji projektów, limity zaangażowania kapitałowego oraz mechanizmy zarządzania ryzykiem.

Jak wskazała Postuła, architektura decyzyjna Chrobrego została zaprojektowana w sposób zapewniający równowagę pomiędzy efektywnością inwestycyjną a interesem publicznym.

– Każda inwestycja kapitałowa będzie podlegała opiniowaniu przez Komitet Sterujący, jednak decyzja pozostanie w gestii zarządu spółki. Komitet będzie mógł wydać opinię negatywną, lecz nie będzie ona wiążąca — powiedziała wiceprezes banku.

– Taki model, zgodny z wymogami Komisji Europejskiej, gwarantuje pełną niezależność decyzji inwestycyjnych od czynników politycznych, przy jednoczesnym wskazaniu strategicznych kierunków z perspektywy bezpieczeństwa państwa — dodała.

Chrobry oparty na dwóch filarach

Spółka Chrobry ma funkcjonować w oparciu o dwa instrumenty finansowe.

– Model finansowania opiera się na dwóch komplementarnych filarach. Pierwszy to komponent pożyczkowy o wartości blisko 16 mld zł, z czego 11,2 mld zł zostanie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy będą mogły przeznaczyć te pieniądze między innymi na ochronę ludności cywilnej, cyberbezpieczeństwo oraz infrastrukturę podwójnego zastosowania — powiedziała PAP Biznes Postuła.

– Pożyczki będą też przeznaczone na przykład na projekty kolejowe, częściowo jako mechanizm uzupełniający w sytuacji ograniczonej możliwości wykorzystania pieniędzy SAFE w tym obszarze — dodała.

Drugim filarem jest komponent kapitałowy (equity) o wartości ok. 6,7 mld zł.

– Instrument ten został zaprojektowany z myślą o sektorze obronnym oraz projektach dual-use, gdzie barierą rozwojową pozostaje niedostateczny dostęp do kapitału wysokiego ryzyka — powiedziała wiceprezes BGK.

– W praktyce oznacza to możliwość obejmowania udziałów w spółkach znajdujących się zarówno na etapie wczesnego rozwoju technologicznego, jak i w fazie skalowania działalności — dodała.

Jak zaznaczyła, istotnym uzupełnieniem tego podejścia są uruchomione niedawno przez BGK gwarancje de minimis dla sektora MŚP.

Każda spółka przed objęciem udziałów przejdzie pełne due diligence

– Doświadczenie rynkowe pokazuje jednak, że same instrumenty dłużne, nawet przy wsparciu gwarancyjnym, nie rozwiązują problemu dostępu do finansowania. Przedsiębiorstwa potrzebują kapitału początkowego, który pozwala im osiągnąć zdolność kredytową i wejść w relacje z sektorem bankowym. Chrobry ma pełnić właśnie tę funkcję — inwestora pierwszego kroku — powiedziała Postuła.

Wiceprezes BGK wskazała, że proces inwestycyjny będzie oparty na standardach rynkowych.

– Każda spółka przed objęciem udziałów przejdzie pełne due diligence, obejmujące analizę finansową, prawną, technologiczną i rynkową. W strukturze Chrobreg” powołany zostanie komitet inwestycyjny, który na podstawie rekomendacji zespołów analitycznych będzie podejmował decyzje o zaangażowaniu kapitałowym — powiedziała PAP Biznes Postuła.

– Priorytetowe obszary inwestycyjne obejmą nowe technologie, cyberbezpieczeństwo oraz rozwiązania antydronowe — segmenty o kluczowym znaczeniu dla współczesnych zdolności obronnych — dodała.

Jednocześnie niewykluczone są inwestycje w dojrzałe podmioty przemysłowe w sytuacjach wymagających wzmocnienia kapitałowego.

– Dotyczy to w szczególności firm, które mają potencjał do uczestnictwa w dużych kontraktach jako partnerzy wiodący, a nie wyłącznie podwykonawcy — powiedziała Postuła.

– W takich przypadkach dostęp do kapitału może przesądzać o zdolności do uzyskania gwarancji wykonania kontraktu oraz budowy własnego portfolio projektowego. Polityka inwestycyjna określi maksymalne limity zaangażowania, jednak przewidziana jest możliwość realizacji większych inwestycji w podmioty o znaczeniu strategicznym — dodała.

Wiceprezes BGK poinformowała, że skala pojedynczego zaangażowania będzie uzależniona od charakteru projektu, jego znaczenia dla bezpieczeństwa państwa oraz potencjału rynkowego.

– Zakładamy, że od drugiego półrocza bieżącego roku spółka osiągnie pełną gotowość operacyjną, umożliwiając przyjmowanie wniosków zarówno od samorządów, jak i przedsiębiorstw — powiedziała Postuła.

– Równolegle analizowany będzie istniejący pipeline projektów, zidentyfikowany na etapie tworzenia Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, obejmujący zarówno komponent pożyczkowy, jak i kapitałowy — dodała.

Chrobry ma integrować różne instrumenty wsparcia

Spółka Chrobry ma pełnić rolę integratora różnych instrumentów wsparcia dostępnych w systemie finansowym państwa.

– Obecnie szczególnie widoczna jest luka w dostępie do kapitału dla mniejszych podmiotów sektora obronnego w przeciwieństwie do sektora dual-use, który korzysta z instrumentów takich jak wsparcie PFR czy fundusze wyspecjalizowane — powiedziała wiceprezes BGK.

Jak dodała, umocowanie spółki w strukturze BGK pozwala na wykorzystanie unikalnej kombinacji kompetencji: znajomości portfela kontraktów publicznych, oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz projektowania instrumentów finansowych dopasowanych do ich potrzeb. Otoczenie rynkowe pozostaje wysoce dynamiczne.

Celem BGK jest zapewnienie, aby już na etapie ubiegania się o kontrakty podmioty miały dostęp do spójnego pakietu finansowania.

– Jeżeli harmonogram programu SAFE, w szczególności termin zawierania umów zakupowych do 31 maja, zostanie utrzymany, w krótkim czasie pojawi się nowa grupa beneficjentów: głównych wykonawców, podwykonawców oraz dostawców technologii — powiedziała PAP Biznes Postuła.

– Naszym celem jest zapewnienie, aby już na etapie ubiegania się o kontrakty podmioty te miały dostęp do spójnego pakietu finansowania, obejmującego zarówno gwarancje, finansowanie dłużne, jak i kapitałowe. Chrobry stanowi kluczowy element tej architektury — stwierdziła.

Chrobry powołany w kwietniu przez MFiPR oraz BGK

W kwietniu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę w sprawie powołania spółki Chrobry na realizację zadań Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.

W styczniu 2026 r. weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przepisy umożliwiły powstanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności i stanowią podstawę podpisanej umowy między resortem a BGK.

Na bazie umowy powstaje spółka specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Vehicle), która będzie realizować zadania FBiO. Spółka Chrobry ma dysponować budżetem ok. 22,5 mld zł.

Chrobry ma funkcjonować w oparciu o dwa instrumenty finansowe — ok. 15,7 mld zł, czyli 70 proc. pieniędzy z FBiO, będzie dostępnych w formie pożyczek, za których obsługę będzie odpowiadał BGK, a ok. 6,7 mld zł, czyli 30 proc. funduszy, zostanie przeznaczonych na realizację konkretnych projektów poprzez dokapitalizowanie firm.

Źródło: PAP