Kongres ludzi Brauna i biznesowe kontrowersje. Właściciel firmy Arche chce przekazać pieniądze Ukrainie

W Łochowie odbył się Kongres Inicjatyw Narodowych Gospodarczych i Samorządowych KINGS, zorganizowany przez Konfederację Korony Polskiej. Właściciel hotelu Arche, w którym zorganizowano imprezę, znalazł się w ogniu krytyki.

Pierwszy kongres KINGS odbył się w Hotelu Arche Pałac i Folwark w Łochowie. To wydarzenie firmowane przez Konfederację Korony Polskiej. Inaugurację rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Głos zabrał m.in. Grzegorz Braun, który wyraził przekonanie, że jego formacja należy do czołówki polskich partii politycznych.

- Nie będę dziś wygłaszał przemówienia programowego. Jesteśmy tu po to, by słuchać ekspertów - zaznaczył Braun.

W sposób szczególny powitał Janusza Korwin-Mikkego, podkreślając, że rozmowa o wolności gospodarczej w Polsce nie może się odbyć bez jego udziału.

Podczas kongresu ogłoszono powołanie fundacji Przedsiębiorcy Prawicy. Pomysłodawcami są Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalik, przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej.

KINGS- panel dot bezpieczeństwa finansów:

brońmy gotówki i polskiej złotówki; zakupy Au przez NBP jest właściwe... tylko ile z tego jest na papierze, a ile w sztabach❓, ile jest w 🇵🇱 a ile w USA/UK❓

System fiskalny winien być tworzony w 🇵🇱.@KoronyPolskiej działa realnie, pro🇵🇱 pic.twitter.com/M7oEMZREUq — Wojciech Siński (@WojciechSinski) January 31, 2026

KONGRES ma być dopiero początkiem kolejnych działań. Lider formacji zapowiedział, że wydarzenia w formule KINGS będą powtarzane i ukierunkowane na tematy eksperckie.

Dwanaście paneli

W ramach wydarzenia odbyło się 12 tematycznych paneli dyskusyjnych. Poruszano kwestie demografii, przedsiębiorczości, wolności słowa, a także bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i zdrowotnego. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Jan Pospieszalski, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców oraz Justyna Socha ze Stowarzyszenia „Stop Nop”.

Hotel deklaruje wsparcie dla Ukrainy

Obiekt, w którym odbył się kongres, należy do Grupy Arche. Jej prezes, Władysław Grochowski, odciął się od wydarzenia, deklarując w oświadczeniu dla „Gazety Wyborczej”, że nie podziela poglądów Grzegorza Brauna. Cały dochód z wynajmu hotelu ma zostać przekazany na pomoc dla Ukrainy.

O odbywającym się wydarzeniu zostały poinformowane odpowiednie służby, Grupa Arche musi działać zgodnie z prawem. Jednakże chciałbym Pani przypomnieć, że cały przychód z tego wydarzenia Arche przeznaczy na pomoc walczącej Ukrainie. — Grupa Arche (@Grupa_Arche) January 31, 2026

Pomimo tego, Braun podziękował gospodarzom za dochowanie warunków umowy.

Źródło: XYZ/PAP