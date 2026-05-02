Koniec amerykańskiej taniej linii lotniczej. Spirit Airlines odwołują wszystkie loty

Amerykańska tania linia lotnicza kasuje wszystkie loty. Firma istniejąca od 1992 r. nie porozumiała się bowiem z wierzycielami podczas rozmów ostatniej szansy, a ostateczny cios zadało drożejące paliwo lotnicze.

„Wszystkie loty zostały odwołane, a pasażerowie nie powinni pojawiać się na lotniskach. Firma rozpoczęła bowiem uporządkowane wygaszanie operacji" – poinformował w oświadczeniu właściciel Spirit Airlines, Spirit Aviation Holdings. Linia lotnicza zapowiedziała też, że zwróci pieniądze za bilety.

„W marcu osiągnęliśmy porozumienie z naszymi wierzycielami w sprawie restrukturyzacji. Jednak wzrost cen paliwa lotniczego nie dał nam innego wyjścia niż wygaszenie działalności. Podtrzymywanie naszego biznesu wymaga bowiem dodatkowych setek milionów dolarów, których nie mamy i nie mamy szans zdobyć. To rozczarowujące i to nie jest efekt końcowy, jaki chcieliśmy osiągnąć" – napisał w oświadczeniu szef firmy Dave Davis – podaje France24.

Pomóc Spirit próbowała – jak informuje z kolei CNBC – administracja Trumpa. Zaoferowała bowiem pożyczkę w wysokości 500 mln dolarów w zamian za 90 proc. udziałów. Jednak rozmowy z wierzycielami na temat tego kredytu zakończyły się fiaskiem.

Spirit Airlines powstały w 1992 r. W 2024 r. linia lotnicza zatrudniała 11 tys. ludzi.