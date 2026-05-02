Koniec amerykańskiej taniej linii lotniczej. Spirit Airlines odwołują wszystkie loty

Amerykańska tania linia lotnicza kasuje wszystkie loty. Firma istniejąca od 1992 r. nie porozumiała się bowiem z wierzycielami podczas rozmów ostatniej szansy, a ostateczny cios zadało drożejące paliwo lotnicze.

„Wszystkie loty zostały odwołane, a pasażerowie nie powinni pojawiać się na lotniskach. Firma rozpoczęła bowiem uporządkowane wygaszanie operacji" – poinformował w oświadczeniu właściciel Spirit Airlines, Spirit Aviation Holdings. Linia lotnicza zapowiedziała też, że zwróci pieniądze za bilety.

„W marcu osiągnęliśmy porozumienie z naszymi wierzycielami w sprawie restrukturyzacji. Jednak wzrost cen paliwa lotniczego nie dał nam innego wyjścia niż wygaszenie działalności. Podtrzymywanie naszego biznesu wymaga bowiem dodatkowych setek milionów dolarów, których nie mamy i nie mamy szans zdobyć. To rozczarowujące i to nie jest efekt końcowy, jaki chcieliśmy osiągnąć" – napisał w oświadczeniu szef firmy Dave Davis – podaje France24.

Pomóc Spirit próbowała – jak informuje z kolei CNBC – administracja Trumpa. Zaoferowała bowiem pożyczkę w wysokości 500 mln dolarów w zamian za 90 proc. udziałów. Jednak rozmowy z wierzycielami na temat tego kredytu zakończyły się fiaskiem.

Spirit Airlines powstały w 1992 r. W 2024 r. linia lotnicza zatrudniała 11 tys. ludzi.

Niemcy: rekordowa liczba upadłości firm
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Chiny przygotowują załogowe lądowanie na Księżycu. Czy mogą wygrać z USA?
Gra toczy się nie tylko o prymat na Srebrnym Globie, ale także o to, kto będzie dyktował reguły przyszłej eksploracji kosmosu.
02.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Majówka 2026. Jak, gdzie i za ile Polki i Polacy planują spędzić długi weekend?
Polki i Polacy w tym roku planują raczej lokalne rozrywki i wydatki z tym związane od 300 do 1000 zł. Najpopularniejszą formą spędzania czasu ma być odpoczynek na świeżym powietrzu oraz tradycyjnie…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Efekt anty-Midasa i budowanie na pustyni. Dlaczego polska nauka wciąż mija się z biznesem? (WYWIAD)
Polska nauka i biznes od lat próbują nawiązać dialog, ale mimo prób efekty są raczej mizerne. O tym, dlaczego polska gospodarka pilnie potrzebuje innowacyjnych kombinatów, rozmawiamy z profesorem…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Sztuka nie bierze urlopu, czyli 5 wystaw do zobaczenia w majówkę
Jeśli zamiast grilla wybierzecie galerię (albo spróbujecie pogodzić jedno z drugim), oto pięć miejsc, które warto odwiedzić. Układają się w bardzo różnorodną mapę polskiej sceny.
01.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czołem pracy! Dziś świętuje lewica, ale klasa ludowa już dawno ją porzuciła na rzecz prawicy. Dlaczego?
Tradycyjny sojusz ruchu robotniczego z partiami lewicowymi osłabł. Prawica przejęła elektorat ludowy w wielu państwach zachodnich, ale też w Polsce. Dlaczego to prawica dzisiaj jest bardziej…
01.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Local content zaczyna się w głowie. Czas na zmianę myślenia o gospodarce (DEBATA)
Przez lata polski rynek kształtowały najniższa cena i obawa przed kontrolami. Dziś, przy ogromnych inwestycjach, kluczowe staje się to, czy zbudujemy własne kompetencje, czy pozostaniemy zapleczem…
30.04.2026