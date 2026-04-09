09.04.2026 18:28

Niemcy: rekordowa liczba upadłości firm. Najgorszy wynik od ponad 20 lat

W pierwszym kwartale 2026 roku w Niemczech ogłoszono upadłość 4573 firm – najwięcej od 2005 roku. Dane Instytutu IWH pokazują, że skala bankructw przewyższyła nawet okres pandemii i kryzysu finansowego.

Z raportu Instytutu Badań Gospodarczych im. Leibniza w Halle (IWH) wynika, że 4573 spółki osobowe i kapitałowe ogłosiły upadłość w pierwszym kwartale 2026 roku, co stanowi najwyższy poziom od trzeciego kwartału 2005 roku. Oznacza to, że liczba bankructw była wyższa niż podczas globalnego kryzysu finansowego w 2009 roku oraz w trakcie pandemii COVID-19.

Upadłości firm przełożyły się na rynek pracy. Łącznie dotknęły około 54 tys. miejsc pracy, co jest najwyższym wynikiem od trzeciego kwartału 2020 roku. Wówczas skala problemu była związana z upadłością dużych przedsiębiorstw, takich jak Esprit, Vapiano i Wirecard. W pierwszym kwartale 2026 roku największy odsetek zagrożonych miejsc pracy przypadł na przemysł przetwórczy.

Najtrudniejszym miesiącem okazał się marzec. Liczba upadłości wzrosła o 17 proc. miesiąc do miesiąca, do 1716 przypadków, a w porównaniu ze średnią sprzed pandemii była wyższa aż o 71 proc. Jak wskazał IWH, ostatni raz tak wysoki miesięczny poziom bankructw odnotowano w czerwcu 2005 roku.

Autorzy raportu podkreślają, że za wzrost liczby upadłości odpowiada przede wszystkim nasilenie bankructw wśród małych przedsiębiorstw. To właśnie ten segment gospodarki w największym stopniu odczuwa pogorszenie warunków ekonomicznych.

Prognozy na kolejne miesiące pozostają pesymistyczne. Według IWH liczba upadłości w drugim kwartale 2026 roku pozostanie bardzo wysoka i może osiągnąć poziom z marca. Sytuację gospodarczą dodatkowo komplikuje spowolnienie wzrostu – po dwóch latach recesji niemiecka gospodarka wzrosła w 2025 roku jedynie o 0,2 proc., a prognoza wzrostu PKB na 2026 rok została obniżona do 1,0 proc. Ekonomiści ostrzegają również, że konflikt USA–Iran może pogłębić problemy poprzez wzrost cen surowców i zakłócenia w handlu.

Źródło: PAP

Flaga Niemiec nad Bundestagiem
Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają…
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Fundusz testuje technologię niemal na froncie, czyli startupy wykuwane w boju. Jeden z nich to polski biznes
Fundusz Darkstar nie tylko szuka startupów skoncentrowanych na technologiach wojskowych. Testuje je dosłownie w boju, wraz z ukraińskimi wojskowymi. Swoją technologię przetestował już polski Sentinel…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Aż do 40 proc. adresów w Polsce nie dojeżdża pociąg ani autobus. Jest oficjalny raport Ministerstwa Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury ujawniło skalę wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. W oficjalnym raporcie prezentuje niepokojące dane: do prawie 40 proc. punktów adresowych w kraju nie dojeżdża żaden…
07.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Gen. Marek Boroń: nie biczujmy ciągle Policji (WYWIAD)
Powstanie Narodowego Biura Śledczego Policji, wyzwania związane z wojną w Ukrainie, braki kadrowe i system szkoleń – lista problemów, z którymi mierzy się Policja, jest długa. O kierunkach zmian mówi…
08.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Trump liczy żołnierzy i chce ukarać kraje NATO. Polska może na tym skorzystać
Biały Dom planuje "ukaranie" krajów Europy za niechętną postawę wobec wojny w Iranie. "The Wall Street Journal" twierdzi, że USA szykują przetasowania wojskowe w kilku krajach.
09.04.2026