Niemcy: rekordowa liczba upadłości firm. Najgorszy wynik od ponad 20 lat

W pierwszym kwartale 2026 roku w Niemczech ogłoszono upadłość 4573 firm – najwięcej od 2005 roku. Dane Instytutu IWH pokazują, że skala bankructw przewyższyła nawet okres pandemii i kryzysu finansowego.

Z raportu Instytutu Badań Gospodarczych im. Leibniza w Halle (IWH) wynika, że 4573 spółki osobowe i kapitałowe ogłosiły upadłość w pierwszym kwartale 2026 roku, co stanowi najwyższy poziom od trzeciego kwartału 2005 roku. Oznacza to, że liczba bankructw była wyższa niż podczas globalnego kryzysu finansowego w 2009 roku oraz w trakcie pandemii COVID-19.

Upadłości firm przełożyły się na rynek pracy. Łącznie dotknęły około 54 tys. miejsc pracy, co jest najwyższym wynikiem od trzeciego kwartału 2020 roku. Wówczas skala problemu była związana z upadłością dużych przedsiębiorstw, takich jak Esprit, Vapiano i Wirecard. W pierwszym kwartale 2026 roku największy odsetek zagrożonych miejsc pracy przypadł na przemysł przetwórczy.

Najtrudniejszym miesiącem okazał się marzec. Liczba upadłości wzrosła o 17 proc. miesiąc do miesiąca, do 1716 przypadków, a w porównaniu ze średnią sprzed pandemii była wyższa aż o 71 proc. Jak wskazał IWH, ostatni raz tak wysoki miesięczny poziom bankructw odnotowano w czerwcu 2005 roku.

Autorzy raportu podkreślają, że za wzrost liczby upadłości odpowiada przede wszystkim nasilenie bankructw wśród małych przedsiębiorstw. To właśnie ten segment gospodarki w największym stopniu odczuwa pogorszenie warunków ekonomicznych.

Prognozy na kolejne miesiące pozostają pesymistyczne. Według IWH liczba upadłości w drugim kwartale 2026 roku pozostanie bardzo wysoka i może osiągnąć poziom z marca. Sytuację gospodarczą dodatkowo komplikuje spowolnienie wzrostu – po dwóch latach recesji niemiecka gospodarka wzrosła w 2025 roku jedynie o 0,2 proc., a prognoza wzrostu PKB na 2026 rok została obniżona do 1,0 proc. Ekonomiści ostrzegają również, że konflikt USA–Iran może pogłębić problemy poprzez wzrost cen surowców i zakłócenia w handlu.

Źródło: PAP