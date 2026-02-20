Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
20.02.2026 20:16

Koniec dzielenia aparthoteli na mieszkania. Jest projekt ustawy

Wspólnoty mieszkaniowe uzyskają zdolność prawną i własny majątek, a aparthotele nie będą mogły być dzielone na samodzielne lokale mieszkalne. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o własności lokali przygotowany przez rząd.

Projekt ustawy, opublikowany na stronie Rządowe Centrum Legislacji, zakłada jednoznaczne określenie statusu prawnego wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty mają zostać wyposażone w zdolność prawną, co oznacza możliwość posiadania własnego majątku, w tym środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych z zaliczek właścicieli lokali oraz dochodów z nieruchomości wspólnej.

Autorem projektu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które wskazuje, że obecnie brak jasnych przepisów w tym zakresie powoduje liczne problemy praktyczne. Majątek wspólnoty obejmowałby także prawa wynikające z zawieranych umów, a w wyjątkowych przypadkach również nieruchomości nabyte za zgodą właścicieli lokali.

Nowe przepisy umożliwią również dochodzenie przez wspólnotę roszczeń z tytułu rękojmi za wady nieruchomości wspólnej. Resort rozwoju podkreśla, że obecna praktyka polegająca na indywidualnym dochodzeniu roszczeń przez poszczególnych właścicieli prowadzi do chaosu i negatywnie wpływa na stan techniczny budynków.

Projekt wprowadza także zakaz wyodrębniania samodzielnych lokali w budynkach zaprojektowanych jako budynki zamieszkania zbiorowego, takich jak aparthotele. Oznacza to, że pomieszczenia w tego typu obiektach nie będą mogły być formalnie uznawane za mieszkania, jeśli są sprzeczne z decyzją o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie.

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji, zmiana ma ukrócić obchodzenie przepisów planowania przestrzennego oraz nadinterpretowanie ustawy o własności lokali przez inwestorów. Wyjątek przewidziano jedynie dla lokali spełniających wymagania techniczno-budowlane oraz warunki określone w uchwałach rad gmin dotyczących zasad wyodrębniania lokali w budynkach zamieszkania zbiorowego.

Źródło: PAP

Fot. Getty Images
