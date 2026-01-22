Orlen Neptun rozpoczyna przygotowanie portu dla farmy wiatrowej Baltic West

Orlen Neptun zawarł umowę rezerwacyjną z Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg. Obejmuje ona rezerwację terenu w Porcie Morskim Kołobrzeg, co umożliwi przygotowanie portu serwisowego do obsługi kolejnej morskiej farmy wiatrowej Grupy Orlen realizowanej w ramach drugiej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej – Baltic West – poinformowała spółka.

Jak czytamy w komunikacie, zacieśnienie dotychczasowej współpracy w formie umowy rezerwacyjnej pozwoli na przeprowadzenie analiz oraz przygotowanie dokumentacji przedprojektowej. Dzięki temu będzie możliwe zastosowanie rozwiązań najlepiej dostosowanych do realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic West, a zdobyte doświadczenia mogą przełożyć się na rozwój potencjału portu przy realizacji kolejnych projektów MEW w tej części Bałtyku.

Port Morski Kołobrzeg znajduje się najbliżej lokalizacji projektu spośród wszystkich portów dostępnych w regionie. Dzięki dogodnemu położeniu Kołobrzeg stanowi optymalną lokalizację dla serwisu tej morskiej farmy wiatrowej. Obecnie port spełnia wymagania dotyczące stanu infrastruktury stawiane względem portów środkowego wybrzeża obsługujących morskie farmy wiatrowe jednostkami CTV.

Projekt Baltic West ma zostać w pełni zrealizowany do 2040 r.

Baltic West obejmuje cztery koncesje w rejonie Ławicy Odrzańskiej: lokalizacje 14.E.1 i 14.E.2, należące do spółek zależnych Energi Wytwarzania, oraz 14.E.3 i 14.E.4, należące do spółek zależnych Orlen Neptun. To drugi – po Baltic East – projekt morskiej farmy wiatrowej realizowany przez Grupę Orlen w drugiej fazie rozwoju MEW.

Planowana łączna moc zainstalowana Baltic West to około 4 GW, co pozwoli na dostarczenie czystej energii dla ponad pięciu mln gospodarstw domowych w Polsce. Wszystkie cztery obszary są przygotowywane do udziału w krajowym systemie wsparcia morskich farm wiatrowych. Pełna realizacja projektów ma nastąpić do 2040 r.

Projekty posiadają pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz wstępne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej. W najbliższych miesiącach Orlen Neptun planuje rozpocząć realizację badań lokalizacyjnych, w tym m.in. badań środowiskowych, badań wietrzności oraz analiz geotechnicznych akwenów.

Pod koniec 2025 r. Orlen Neptun, będący centrum kompetencji morskiej energetyki wiatrowej Grupy Orlen, ogłosił sukces swojego najbardziej zaawansowanego projektu drugiej fazy MEW – Baltic East. Projekt znalazł się w gronie zwycięzców pierwszej polskiej aukcji dla morskich farm wiatrowych przeprowadzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

To – jak zauważa komunikat – ważny krok w rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz potwierdzenie kontynuacji budowy stabilnego i bezpiecznego systemu energetycznego w Polsce.

