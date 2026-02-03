Koniec shutdownu w USA. Brakuje tylko podpisu Trumpa

Izba Reprezentantów zagłosowała we wtorek za przyjęciem pakietu ustaw budżetowych wartych 1,2 bln dolarów, zapewniając zakończenie trwającego od piątku częściowego paraliżu instytucji państwa. Projekt trafi na biurko prezydenta, który zapowiedział jego podpisanie.

Pakiet ustaw został przyjęty w Izbie przy poparciu polityków obydwu partii, stosunkiem głosów 217-214. Pakiet zapewnia całoroczny budżet dla Pentagonu oraz resortów transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji i pracy. Na dwa tygodnie przedłużone zostają natomiast fundusze dla Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS).

Rozwiązanie to ma umożliwić wynegocjowanie przez partie wprowadzenia żądanych przez Demokratów zmian w działaniu resortu w obliczu zastrzelenia przez funkcjonariuszy federalnych Alexa Prettiego w Minneapolis. Demokraci chcą m.in. zakazu patrolowania ulic przez funkcjonariuszy służb imigracyjnych, zakazu wchodzenia do domów bez sądowych nakazów oraz obowiązku noszenia przez nich kamer na mundurach.

Źródło: PAP