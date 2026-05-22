22.05.2026
22.05.2026 09:45

Koniunktura gospodarcza w maju. Jest poprawa

GUS podał dane dotyczące koniunktury gospodarczej w maju 2026 r. „W większości badanych obszarów w porównaniu z poprzednim miesiącem sygnalizowana jest stabilizacja lub poprawa koniunktury” – podają eksperci.

Wskaźniki w maju wskazują na stabilizację lub poprawę koniunktury w gospodarce w stosunku do kwietnia – podają przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego. „Zarówno w przypadku składowych diagnostycznych, jak i prognostycznych” – dodają.

Najbardziej optymistycznie koniunkturę oceniają firmy z sektora działalności finansowej i ubezpieczeniowej (26,6), choć to w tym sektorze osłabienie koniunktury było najbardziej znaczące. Najgorzej z kolei sytuację widzą firmy z sektora przetwórstwa przemysłowego, gdzie wskaźnik wyniósł -4,1 wobec -4,1 w kwietniu.

Najmocniej poprawiła się koniunktura w zakwaterowaniu, gastronomii, transporcie i gospodarce magazynowej.

Źródło: GUS

