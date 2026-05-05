Korupcja przy modernizacji sieci tramwajowej na Śląsku. Europejska Prokurator Generalna chce uchylenia immunitetu posłowi

Europejska Prokurator Generalna zwróciła się do sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Chodzi o podejrzenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jak podała „Gazeta Wyborcza", „Rzeczpospolita" i portal slazag.pl, chodzi o Wojciecha K., posła Koalicji Obywatelskiej.

Śledztwo to wynik aresztowania „osoby pełniącej wysoką funkcję publiczną, która pozostaje w areszcie tymczasowym" – czytamy w komunikacie Prokuratury Europejskiej. Według śledczych podejrzany od 2021 r. przekazywał poufne informacje jednej z firm, by zapewnić jej przyznanie kontraktu na modernizację infrastruktury tramwajowej finansowanej przez UE kwotą 448,3 mln euro.

Dowody wskazują, że łapówki wypłacono w zamian za zatwierdzenie wyższych kosztów czy za fikcyjne prace. Śledztwo powstrzymało dalsze przestępstwa, a przetarg już unieważniono.

Jak dodają śledczy, w kilku przypadkach „korzyści finansowe przekazano posłowi do parlamentu". Dlatego europejska Prokurator Generalna zwróciła się o uchylenie immunitetu politykowi.

Z komunikatu wynika też, że CBA z Katowic przeszukało prywatne mieszkania oraz biura posła. Zatrzymano sześć osób, które usłyszały zarzuty przestępstw korupcyjnych.

EPPO to niezależna prokuratura UE. Prowadzi dochodzenia, ściga i kieruje do sądu sprawy dotyczące przestępstw przeciwko interesom finansowym Wspólnoty.