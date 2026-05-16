16.05.2026
16.05.2026 21:20

Kosiniak-Kamysz: Polska pozostanie kluczowym sojusznikiem USA w Europie

Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie zapadła decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania wojskowego w Polsce. Szef MON podkreślił, że relacje Warszawy i Waszyngtonu opierają się na codziennej współpracy, zaufaniu i wspólnych działaniach w ramach NATO.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w sobotę do medialnych doniesień o planach ograniczenia obecności sił USA w Europie. Jak zaznaczył, Polska pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych na kontynencie.

„Polska jest i będzie kluczowym sojusznikiem USA w Europie. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu zaangażowania, co potwierdziliśmy z przedstawicielami Pentagonu i Sił Zbrojnych USA” — napisał szef MON na platformie X.

Doniesienia o rotacji wojsk USA

Sprawa dotyczy informacji podanych przez Agencję Reutera, CNN oraz portal NOTUS. Reuters, powołując się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników, przekazał, że Pentagon miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.

CNN informował z kolei, że decyzja szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej miała być częścią szerszych działań zmierzających do redukcji liczby sił USA w Europie. Portal NOTUS podał natomiast, że Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych USA w Europie i Afryce.
Kosiniak-Kamysz podkreślił jednak, że relacje polsko-amerykańskie nie są oparte na doniesieniach medialnych. Według niego ich podstawą są stała współpraca, wzajemne zaangażowanie oraz zaufanie między sojusznikami.

Szef MON przypomniał, że Stany Zjednoczone uczestniczą w procesie budowy NATO 3.0. Jak wskazał, jego celem jest wzmocnienie europejskiego filaru Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa w Europie.

Według Kosiniaka-Kamysza Polska odgrywa w tym procesie kluczową rolę. Minister wskazał także na inwestycje w infrastrukturę wojskową, w tym koszary, lotniska, magazyny oraz obiekty zakwaterowania.

Szef MON wymienił również elementy amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Są to m.in. wysunięte dowództwo V Korpusu w Poznaniu, dywizja w Bolesławcu, infrastruktura logistyczna we Wrocławiu, magazyny APS w Powidzu, bazy lotnicze w Powidzu i Łasku oraz grupa batalionowa FLF w Orzyszu.

Źródło: PAP

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, 14 kwietnia 2026 r. Fot. PAP/Paweł Supernak
