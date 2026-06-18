Kosiniak-Kamysz: USA pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce

USA pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk w Polsce – oświadczył wicepremie i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.

Kosiniak-Kamysz przebywa w Brukseli na spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed zaplanowanym na 7 i 8 lipca szczytem Sojuszu w stolicy Turcji – Ankarze.

Szef MON podkreślił przed wylotem do Brukseli, że bardzo ważne jest, aby lipcowy szczyt pokazał zdolności Sojuszu.

– Nie tylko wydatki, ale tak naprawdę umiejętności, połączenie zdolności poszczególnych armii, mobilność militarną – wskazywał.

Minister obrony przekazał, że podczas szczytu w Ankarze będzie poruszał również temat rurociągów z Niemiec Zachodnich do Polski i dalej – do państw bałtyckich.

– To jest bardzo ważne, żeby rurociągi, szczególnie w obliczu tego, co widzimy – jak łatwo zachwiać rynkiem paliw – były wybudowane, żeby NATO się w to zaangażowało, żeby wszystkie państwa, które nie są do tego przekonane, zmieniły zdanie – podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Źródło: PAP. Wkrótce więcej na ten temat