Rząd chce, żeby żołnierze USA mieli w Polsce stałą bazę. Szef MON przedstawił projekt uchwały

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt uchwały rządu w celu podjęcia działań na rzecz utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce – podał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Minister Kosiniak-Kamysz przedstawił rano na Komitecie Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego informacje nt. przygotowania państwa polskiego do przyjęcia amerykańskich żołnierzy.

Jak wskazał premier, polski rząd nie może jedynie czekać na realizację zobowiązania prezydenta USA Donalda Trumpa o „kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce”, ale musi przygotować się do realizacji tej decyzji tak, by żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować.

Dodał, że najlepszą gwarancją dla Polski jest utworzenie stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce.

– Dywagacje w tej sprawie trwają od lat. Minister Kosiniak-Kamysz zaproponował podjęcie uchwały w tej sprawie (...) tak, żeby nikt nie mógł powiedzieć, skoro Polska nie jest przygotowana, to może inny kraj – podał premier. Zapowiedział, że rząd zajmie się tym projektem na wtorkowym posiedzeniu.

– Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie organizacyjnie i finansowo. Jeśli myślimy na serio o stałej bazie, to musimy zacząć do tego przygotowywać Polskę – powiedział Donald Tusk.