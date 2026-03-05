Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 13:55

Kraje UE zatwierdziły ostatecznie klauzulę ochronną w umowie z Mercosur

Kraje Unii Europejskiej poparły rozporządzenie wprowadzające klauzulę ochronną do umowy handlowej pomiędzy państwami wspólnoty a Mercosurem. Był to ostatni krok w procesie legislacyjnym, co oznacza, że przepisy zaczną obowiązywać wraz z tymczasowym uruchomieniem traktatu.

Porozumienie handlowe pomiędzy UE a Mercosurem zostało skierowane przez Parlament Europejski do Trybunału Sprawiedliwości UE. Oznacza to, że proces ratyfikacji został zablokowany, a sama umowa zacznie częściowo obowiązywać po upływie dwóch miesięcy od wymiany formalnych not pomiędzy Komisją Europejską a blokiem państw z Ameryki Południowej.

Klauzula ochronna zaakceptowana przez przedstawicieli rządów krajów wspólnoty zakłada dodatkowe mechanizmy, które mają ochronić sektor rolniczy. Przewiduje m.in. wstrzymanie importu poszczególnych produktów w sytuacji, w której ich ceny na europejskim rynku spadną o 5 proc.

Przeczytaj również: PE skierował umowę z Mercosurem do TSUE

Na mocy porozumienia pomiędzy UE a Mercosurem na Stary Kontynent mają trafić wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol po bardziej korzystnych dla południowoamerykańskich producentów stawkach celnych. W zamian kraje Mercosuru obniżą uznawane w wielu przypadkach za zaporowe cła na europejskie towary przemysłowe, w tym samochody.

Na początku stycznia większość państw UE wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia. Sprzeciwiły się mu Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry. Do zatwierdzenia umowy doszło mimo masowych protestów rolników w wielu krajach UE.

Źródło: XYZ/PAP

Kraje UE zaakceptowały klauzulę ochronną w umowie handlowej z Mercosurem. Fot. gettyimages
