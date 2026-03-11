Kraków: złożono wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego

W krakowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego (KBW) złożono wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego (KO). Wniosek podpisało blisko 134 tys. mieszkańców miasta.

KBW ma 30 dni na weryfikację podpisów. Organizatorzy szacują, że po pozytywnej weryfikacji, komisarz wyborczy zarządzi referendum na 17 lub 24 maja 2026 r.

Aby komisarz wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum, pod wnioskiem referendalnym poprawnych musi być co najmniej 58355 podpisów – czyli 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców Krakowa. Komitet referendalny, przy wsparciu politycznych przeciwników KO, zebrał ponad dwa razy więcej podpisów niż wymagane minimum i zakończył zbiórkę przed czasem, po 43 dniach. Zgodnie z prawem miał na to 60 dni.

Grupa osób rozpoczęła zbiórkę podpisów poparcia pod wnioskiem ws. organizacji referendum 27 stycznia. Organizatorzy wskazywali, że nie jest to akcja polityczna, a Miszalskiemu zarzucali złe zarządzanie miastem. Do zbiórki przyłączyli się jednak politycy opozycji – PiS, Konfederacja, środowisko Łukasza Gibały (przeciwnika Miszalskiego w wyborach samorządowych w 2024 r.).

Zdaniem Miszalskiego próba jego odwołania jest dla jego krytyków rodzajem „dogrywki” do ostatnich wyborów samorządowych.

Jak opisywaliśmy, zdaniem politologów, wynik głosowania w Krakowie może zostać odczytany jako barometr nastrojów wobec rządu KO.

Więcej o sprawie referendum pisaliśmy w tym artykule.

Źródło: PAP/XYZ