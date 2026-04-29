29.04.2026
29.04.2026 20:17

Kreml: Trump rozmawiał z Putinem o Iranie i Ukrainie

Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow poinformował, że prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, odbyli w środę ponad półtoragodzinną rozmowę telefoniczną. Dodał, że poruszono tematy Iranu, ewentualnego rozejmu w wojnie z Ukrainą i możliwych projektów ekonomicznych i energetycznych.

Putin zaproponował zawieszenie broni w walkach w Ukrainie podczas Dnia Zwycięstwa, do czego Trump odniósł się przychylnie - przekazał Uszakow, cytowany przez Reutersa.

W Rosji Dzień Zwycięstwa jest obchodzony 9 maja. Święto upamiętnia zwycięstwo stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej (1941-45).

Doradca Putina ds. polityki zagranicznej dodał, że Trump uważa, iż osiągnięcie porozumienia kończącego wojnę w Ukrainie jest bliskie.

Putin wyraził poparcie dla decyzji Trumpa o przedłużeniu rozejmu w wojnie z Iranem - poinformował Uszakow. Zaznaczył, że w rozmowie zwrócono szczególną uwagę na sytuację w Iranie i Zatoce Perskiej.

Podczas rozmowy Putin potępił też próbę zamachu na Trumpa - uzupełnił Uszakow.

Według prezydenta Trumpa Putin powiedział, że może pomóc z programem wzbogacania uranu Iranu, choć prezydent USA „wolałby, żeby pomógł zakończyć wojnę w Ukrainie”.

Prezydent Trump mówił również, że zasugerował Putinowi „mały rozejm w Ukrainie, on może to zrobić”.

Źródło: PAP

D. Trump i W. Putin na spotkaniu w Helsinkach w 2018 roku
Fot. Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images
