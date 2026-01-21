Kruk chce zmienić strukturę grupy. Transformacja ma potrwać nawet dwa lata

Kruk rozpoczął prace nad rozdzieleniem struktur operacyjnych i inwestycyjnych w ramach grupy. Spółka rozważa także możliwość uzyskania statusu alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI).

Jak wskazano w komunikacie spółki, zmiany organizacyjne mają pozwolić na efektywniejszą realizację strategii na lata 2025-2029. Strategia zakłada wzrost skali działalności, zwiększenie efektywności procesów i transformację cyfrową.

"Zarząd spółki informuje o rozpoczęciu prac nad rozdzieleniem struktur operacyjnych i inwestycyjnych w ramach grupy, co obejmuje m.in. utworzenie spółek celowych, do których planowane jest wydzielenie wybranych obszarów działalności" – wskazał Kruk w komunikacie.

"Jednocześnie w związku z podejmowanymi działaniami spółka rozważa możliwość uzyskania statusu alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI), pozostając spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie" – wskazano.

Proces transformacji może potrwać około dwóch lat – zakłada Kruk. Grupa ma kontynuować podstawową działalność w ramach nowej struktury prawnej. Jej zmiana ma umożliwić inwestowanie w nowe rodzaje aktywów – podaje spółka. Kruk chce zainwestować w nowe rodzaje aktywów ok. 200 mln zł w okresie kilku lat.

Kruk chce zmienić strukturę grupy. Uzyskanie statusu ASI otworzy dostęp do nowych aktywów

– Na przestrzeni lat waga działalności inwestycyjnej w Grupie Kruk znacząco wzrosła. Zadaliśmy sobie pytanie: jaka struktura grupy będzie najlepsza dla zapewnienia realizacji celów strategicznych i dalszego wzrostu – skomentował decyzję prezes Kruka Piotr Krupa.

– Dostosowanie struktury i uzyskanie statusu ASI ma jeszcze lepiej wspierać realizację celów strategicznych grupy. Krok ten pozwoli m.in. jeszcze lepiej zarządzać ryzykiem (poprzez zwiększenie transparentności i obniżenie ryzyka konfliktu interesów), zwiększy efektywność procesów inwestycyjnych i operacyjnych, a także wzmocni poziom ochrony inwestorów poprzez nadzór ze strony KNF oraz depozytariusza. Jednocześnie poprzez ASI wzmocnimy nasz dostęp do źródeł finansowania oraz poszerzymy możliwości ich dywersyfikacji – dodał Krupa.

Plan spółki założony w strategii na lata 2025-2029 to wzrost organiczny i inwestycje w portfele wierzytelności na poziomie ok. 15 mld zł w okresie strategii. Dodatkowo grupa rozważa wejście na nowe rynki, takie jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

– Jesteśmy też otwarci na dodatkowy potencjał rozwoju w sektorze usług finansowych, poza inwestycjami w portfele wierzytelności. W szczególności dotyczy to rynków Polski i Rumunii, np. poprzez inwestycje w spółki technologiczne świadczące usługi dla sektora finansowego – wskazał również Piotr Krupa.

Jednym z etapów projektu jest założenie alternatywnej spółki inwestycyjnej i wyodrębnienie w Polsce działalności operacyjnej obejmującej głównie czynności związane z zarządzaniem wierzytelnościami oraz świadczeniem usług wewnątrz grupy. Transformacja zakłada także wyodrębnienie części działalności finansowej związanej z emisją i obsługą obligacji prospektowych. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, to opcja niedostępna dla ASI.

Jak wskazuje prezes spółki, w docelowej strukturze Kruk S.A. miałby się stać alternatywną spółką inwestycyjną notowaną na giełdzie jako KRUK ASI S.A. Akcjonariusze KRUK S.A. pozostaną akcjonariuszami spółki. "Sytuacja obligatariuszy i kredytodawców nie pogorszy się" – wskazuje spółka.

Jak zastrzega zarząd Kruka, przeprowadzenie i ostateczny zakres zmian będą uzależnione m. in. od uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, zgód regulacyjnych (w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego) oraz korporacyjnych. Zdecydować na walnym zgromadzeniu będą musieli m. in. akcjonariusze spółki.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.