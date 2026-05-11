Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.05.2026
NEWSROOM XYZ
11.05.2026 15:18

Kuba Fast szefem Revoluta w Europie. „Wciąż ma ogromny potencjał"

Kuba Fast został dyrektorem generalnym Revolut Europa. Wcześniej pracował w JP Morgan oraz mBanku, a teraz pokieruje fintechem, który – jak podkreśla – wciąż ma ogromny potencjał”.

„Mimo że Revolut jest już jednym z największych banków detalicznych w UE pod względem liczby klientów, wciąż ma ogromny potencjał w zakresie pozyskiwania nowych klientów, rozszerzania oferty produktowej i pogłębiania relacji z klientami. [...] Nie mogę się doczekać, aby stać się częścią tej podróży!” – stwierdził.

Na stanowisku zastąpił Joe Heneghana, który dyrektorem generalnym został w 2021 r.

W lutym 2026 r. Kuba Fast po niemal dwóch latach ogłosił odejście z funkcji CEO cyfrowego brytyjskiego banku Chase UK, należącego do grupy JP Morgan. „Czekam na kolejne wyzwanie, które zapowiada się równie ekscytująco, jeśli nie bardziej” – mówił wtedy. Wcześniej przez ponad 2 lata był menedżerem w mBanku, a następnie przez 5 lat – w grupie JP Morgan.

Jak daleko Revolut dojedzie bolidem F1? „To lepsze niż mundial”
Kuba Fast
Kuba Fast został dyrektorem generalnym Revolut Europa.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek mieszkań utknął. Kupujący i deweloperzy czekają na ruch drugiej strony
Spowolnienie rynku najmu zaczyna wpływać na cały sektor nieruchomości. Malejąca rentowność mieszkań, rosnące koszty utrzymania i niepewność regulacyjna mogą skłonić część inwestorów do sprzedaży…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ukraińcy mają w zasięgu jedną czwartą Rosji. Jakie mogą być kolejne cele dronów?
Ukraińskie drony stały się w ostatnim czasie przekleństwem dla Rosji i jej przemysłu naftowego – od Morza Czarnego po Bałtyk. Kreml sięga po nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, ale Ukraińcy mają już…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Francja uderza w reklamy leków na otyłość. Milionowe kary dla big pharmy
Francuski regulator rynku leków zaostrza kurs wobec marketingu farmaceutycznego. Decyzja o dużych karach pieniężnych z 4 maja uderza w dwóch globalnych gigantów — Novo Nordisk i Eli Lilly.…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne odwołania na największym kolejowym przetargu. Rail Baltica odsuwa się w czasie
Modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk, największej w historii inwestycji kolejowej w Polsce, może nie nastąpić tak szybko. Do Krajowej Izby Odwoławczej napłynęły właśnie kolejne odwołania od…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Redemokratyzacja Węgier? Przykłady ze świata mówią co innego
Péter Magyar obiecał moralne i polityczne odnowienie Węgier, a także przywrócenie standardów demokratycznych. W niewielu państwach świata redemokratyzacja się jednak udała, a w większości z tych, w…
09.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Raport kontrowersyjnej firmy analitycznej dołuje kurs Czechoslovak Group
Wycena Czechoslovak Group spadła od dnia giełdowego debiutu o ponad połowę. Powodem jest raport budzącej kontrowersje amerykańskiej firmy analitycznej Hunterbrook. Mimo to główny akcjonariusz CSG,…
08.05.2026