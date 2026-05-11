Kuba Fast szefem Revoluta w Europie. „Wciąż ma ogromny potencjał"

Kuba Fast został dyrektorem generalnym Revolut Europa. Wcześniej pracował w JP Morgan oraz mBanku, a teraz pokieruje fintechem, który – jak podkreśla – „wciąż ma ogromny potencjał”.

„Mimo że Revolut jest już jednym z największych banków detalicznych w UE pod względem liczby klientów, wciąż ma ogromny potencjał w zakresie pozyskiwania nowych klientów, rozszerzania oferty produktowej i pogłębiania relacji z klientami. [...] Nie mogę się doczekać, aby stać się częścią tej podróży!” – stwierdził.

Na stanowisku zastąpił Joe Heneghana, który dyrektorem generalnym został w 2021 r.

W lutym 2026 r. Kuba Fast po niemal dwóch latach ogłosił odejście z funkcji CEO cyfrowego brytyjskiego banku Chase UK, należącego do grupy JP Morgan. „Czekam na kolejne wyzwanie, które zapowiada się równie ekscytująco, jeśli nie bardziej” – mówił wtedy. Wcześniej przez ponad 2 lata był menedżerem w mBanku, a następnie przez 5 lat – w grupie JP Morgan.