Polak odchodzi z brytyjskiego banku JP Morgan. „To była przygoda, która zdarza się raz w życiu"

Jakub Fast ogłosił swoje odejście z Chase UK. Bankiem z grupy JP Morgan kierował prawie dwa lata. „To była przygoda, która zdarza się raz w życiu” – podsumowuje ten okres, choć już mówi, że „nadchodzące wyzwanie zapowiada się równie ekscytująco”.

„Po 7 latach moja przygoda z Chase dobiega końca. Było to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie” – ogłosił w piątek Jakub Fast, CEO cyfrowego brytyjskiego banku Chase UK, należącego do grupy JP Morgan.

Jakub Fast kierownictwo nad bankiem objął w maju 2024 r. Wcześniej przez ponad 2 lata był menedżerem w mBanku, a następnie przez 5 lat – w grupie JP Morgan.

„W międzyczasie czekam na kolejne wyzwanie, które zapowiada się równie ekscytująco, jeśli nie bardziej – wkrótce powiem więcej” – mówi.

