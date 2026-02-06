Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
06.02.2026 15:23

Polak odchodzi z brytyjskiego banku JP Morgan. „To była przygoda, która zdarza się raz w życiu"

Jakub Fast ogłosił swoje odejście z Chase UK. Bankiem z grupy JP Morgan kierował prawie dwa lata. „To była przygoda, która zdarza się raz w życiu” – podsumowuje ten okres, choć już mówi, że „nadchodzące wyzwanie zapowiada się równie ekscytująco”.

Po 7 latach moja przygoda z Chase dobiega końca. Było to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie” – ogłosił w piątek Jakub Fast, CEO cyfrowego brytyjskiego banku Chase UK, należącego do grupy JP Morgan.

Jakub Fast kierownictwo nad bankiem objął w maju 2024 r. Wcześniej przez ponad 2 lata był menedżerem w mBanku, a następnie przez 5 lat – w grupie JP Morgan.

„W międzyczasie czekam na kolejne wyzwanie, które zapowiada się równie ekscytująco, jeśli nie bardziej – wkrótce powiem więcej” – mówi.

Przeczytaj nasz wywiad z Jakubem Fastem: Polak szykuje cyfrowy bank JP Morgana do wejścia na europejskie rynki. „To najbardziej ekscytujący projekt w detalu, jaki mogłem sobie wyobrazić”

Fast poziom
Jakub Fast kierownictwo nad bakiem Chase UK objął w maju 2024 r.
