20.02.2026 09:24

Kurs One More Level bez zmian po debiucie na rynku głównym GPW

Spółka One More Level zadebiutowała w piątek na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Kurs spółki nie zmienił się i wyniósł 2,45 zł na otwarciu.

Spółka przeniosła swoje notowania z rynku NewConnect, gdzie zadebiutowała w 2012 r.

Początkowo spółka działała na rynku medycyny estetycznej pod nazwą Laser-Med. W 2017 r. podjęto decyzję o zmianie przedmiotu działalności spółki w kierunku branży gier. W 2018 r. nastąpiła rejestracja w KRS połączenia emitenta z One More Level, studia deweloperskiego założonego w 2014 r.

Obecnie zespół studia tworzy blisko 60 osób specjalizujących się w różnych dziedzinach produkcji gier. Działalność spółki koncentruje się obecnie na produkcji gry "Valor Mortis" o łącznym budżecie ok. 31,5 mln zł i premierze planowanej na 2026 r.

W grudniu 2025 r. studio podało, że jego projekt "SmartNPC: pierwszy polski model GPT AI kompleksowego zarządzania bohaterami niezależnymi w grach wideo" został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania ze ścieżki Smart programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w kwocie niecałych 10,2 mln zł. Wartość całego projektu wynosi 16,4 mln zł. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2028 r.

Kapitał zakładowy spółki wynosi ok. 6,6 mln zł. Spółka nie przeprowadzała oferty publicznej w związku z debiutem na głównym rynku GPW.

Wnętrze budynku Giełdy Papierów Wartościowych
Spółka One More Level zadebiutowała w piątek na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW. Fot. Getty Images
