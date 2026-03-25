Na GPW odbicie. W WIG20 liderem wzrostów KGHM, Orlen wśród najsłabszych

W środę przed południem na GPW zwyżkują wszystkie główne indeksy GPW oraz większość indeksów sektorowych. Rosną m. in. spółki budowlane i banki, natomiast sektor energetyczny znajduje się pośrodku stawki. W WIG20 najmocniej zwyżkuje KGHM, a następnie Kruk, natomiast kurs Orlenu waha się wokół poziomu odniesienia. Ponad 3 proc. traci WP Holding.

Wedle stanu z ok. godz. 11.10 WIG20 rożnie o 1,8 proc. do ok. 3300 pkt., WIG zwyżkuje o 1,7 proc. do ok. 120930 pkt. mWIG40 idzie w górę o 1,7 proc. do ok. 8333 pkt., a sWIG80 zyskuje 1 proc. i wynosi ok. 29433 pkt.

Po kilku dniach niemal nieprzerwanych spadków, środa przyniosła na GPW odbicie. Na pięć poprzednich sesji główne indeksy zanotowały jedną zwyżkę, za wyjątkiem sWIG80, który nie wzrósł ani razu. Od 18 marca do 24 marca WIG20 spadł o 3,5 proc., WIG obniżył się o 3,8 proc., mWIG40 stracił niemal 5 proc., a sWIG80 spadł o 4,4 proc.

W środę rośnie zdecydowana większość indeksów sektorowych. Najmocniej idzie do góry WIG Górnictwo, dzięki zwyżce kursu KGHM o 4,2 proc., gdy notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie mocno rosną.

Zyskują też inne metale bazowe po doniesieniach o dążeniu USA do zakończenia wojny z Iranem.

W sektorze wydobywczym rośnie także JSW, o 2,5 proc.

Jednym z najmocniejszych wskaźników sektorowych jest WIG Banki, rośnie on o 2 proc. do ok. 19914 pkt. Rosną niemal wszystkie banki notowane w WIG20 lub mWIG40, za wyjątkiem BNP Paribas BP, który lekko zniżkuje. W tej grupie spółek najlepiej radzi sobie ING Bank Śląski, jego akcje drożeją o 2,8 proc.

Zyskują spółki budowlane, w tym Budimex zwyżkuje o 2,6 proc., a Polimex Mostostal o 3,4 proc. WIG Budownictwo rośnie o 2 proc. po tym, jak od 2 marca do 24 marca stracił niemal 17 proc.

WIG Energia rośnie o 0,8 proc. Indeks od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie do wtorkowego zamknięcia spadł o 17,6 proc.

Kurs Orlenu waha się wokół poziomu odniesienia. We wtorek Orlen był jednym z liderów wzrostów w WIG20, a od 2 marca do wtorkowego zamknięcia zyskał ponad 13 proc.

Ceny ropy naftowej mocno spadają w trakcie środowego handlu. Ropa Brent jest wyceniana po 95,8 USD za baryłkę, niżej o 4,4 proc.

