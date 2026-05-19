Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.05.2026
NEWSROOM XYZ
19.05.2026 10:42

„Le Figaro”: wizyta Władimira Putina w Pekinie zdradza zaniepokojenie Moskwy

Francuski dziennik „Le Figaro” ocenia, że rozpoczynająca się dzisiaj wizyta przywódcy Rosji Władimira Putina w Chinach ma pokazać trwałość partnerstwa Moskwy i Pekinu. Zarazem zdradza ona niepokój Moskwy z powodu ostatniego „zbliżenia" Chin i USA.

„Dwudniowa wizyta państwowa ma na celu pokazanie trwałości »partnerstwa bez granic« zawartego przez przywódców (Rosji i Chin – przyp. red.) w 2022 r.”, które miało być przeciwwagą dla Zachodu – ocenia „Le Figaro”.

Władimir Putin już niemal rutynowo odwiedza Chiny

Zarazem – dodaje – świadczy ona również o „przewadze chińskiego giganta wobec Kremla, zaniepokojonego chińsko-amerykańskim duetem”.

Chińska dyplomacja przypomniała, że jest to 25. wizyta Putina w Chinach, akcentując tym samym, że podróż staje się niemal rutynowa – zwraca uwagę dziennik.

Chiny przyjmują Putina jako przyjaciela, by „lepiej skoordynować odpowiedź (obu krajów – przyp. red.) na nagłe amerykańskie szarże” – podkreśla.

Podróż, odbywająca się krótko po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie, „zdradza niepokój Putina z powodu priorytetu, jaki (przywódca ChRL) Xi Jinping nadał swojemu spotkaniu z Trumpem” – ocenia „Le Figaro”. Zdaniem gazety koniecznością dla Putina jest „zapobieżenie pojawieniu się »G2«, które odsunęłoby go na bok”.

Nazwy G2, czyli wielka dwójka, Trump użył na określenie dwóch mocarstw: USA i Chin.

Sojusz Chin z USA Rosjanom kojarzy się z upiorami z przeszłości

„Nowa »konstruktywna stabilność strategiczna« ze Stanami Zjednoczonymi, zadeklarowana przez chińskiego przywódcę podczas szczytu z Trumpem, podsyca podejrzenia Kremla” – ocenia „Le Figaro”.

Czytaj także: Analityk OSW: Xi jinping mami Donalda Trumpa wizją „wielkiego dealu”

Zdaniem dziennika w Moskwie ślady pozostawiło wspomnienie aliansu USA i Chin z 1972 r. (którego celem było zrównoważenie wpływów Związku Sowieckiego – przyp. red.). Zdaniem wielu ekspertów, postawienie na Chiny było istotnym czynnikiem w wygraniu rywalizacji mocarstwa z ZSRR (tzw. zimnej wojnie).

„Zbliżenie (rosyjsko-chińskie – przyp. red.) przeprowadzone przez Xi i Putina nie wymazało całkowicie atawistycznej nieufności po obu stronach rzeki Amur” – zauważa „Le Figaro”.

Jak dodaje, podtekst ten jest ożywiany przez „rosnącą nierównowagę” między Chinami, pierwszą potęgą handlową świata, a Rosją, która „w coraz większym stopniu jest zależna od swego sąsiada na płaszczyźnie gospodarczej”.

W 1972 r. PKB Chin wynosiło zaledwie ok. 5 proc. PKB ZSRR. Obecnie PKB Chin przewyższa PKB Rosji 9-krotnie.

Polecamy: Polska gospodarka na tle rosyjskiej. Ta prognoza może zaskoczyć

Źródło: PAP, XYZ

Xi Jinping i Władimir Putin stoją na tle flag Chin i Rosji
Xi Jinping i Władimir Putin w czasie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, 1 września 2025 r. Fot. Suo Takekuma / Pool / Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Duńskie „genby”. Dzielnica, która ma leczyć samotność
W Kopenhadze powstaje pierwsza oficjalna dzielnica „genby”. Architektura i program społeczny mają wzmacniać więzi, ułatwiać tworzenie wielopokoleniowych wspólnot i sprzyjać zakładaniu rodzin. To…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polskie IT w fazie konsolidacji. GIAP przejmuje Designers i skaluje biznes
GIAP przejmuje Designers – spółkę specjalizującą się w cyfrowych systemach zarządzania drogami. Wzmacniając ofertę dla sektora publicznego.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ascend Elements bankrutuje. Gigantyczny projekt w Opolu zawisł na włosku
Amerykańska spółka, której polski rząd obiecał 1,2 mld zł grantu, złożyła w kwietniu wniosek o ochronę przed wierzycielami. Wciąż jest jednak szansa, że zbuduje w Polsce fabrykę. Jej drugi projekt,…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czeskie fundusze zakochały się w Polsce. Mankament? „Polskie banki wciąż odstają"
Polska to duży, atrakcyjny rynek i ma relatywnie proste procedury administracyjne. Jej słabością są wciąż gorsze warunki finansowania inwestycji. Czeski kapitał będzie jednak napływał tu coraz…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zmiana prezesa PwC Polska. Przemek Paprotny zapowiada ofensywę technologiczną
Od 1 lipca Przemek Paprotny zastąpi Michała Mastalerza na stanowisku prezesa PwC Polska. To kolejne przetasowanie na najwyższych szczeblach zarządczych firmy doradczej, która ma w Polsce ponad 8 tys.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekspansja chińskich towarów spowolniła. Najważniejsze zjawiska w polskim handlu zagranicznym
Dane GUS za I kw. 2026 r. pokazują, jak chiński import, konflikt na Bliskim Wschodzie i cła Trumpa kształtują polski handel zagraniczny. Sprawdź najważniejsze liczby i trendy.
18.05.2026