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NEWSROOM XYZ
18.06.2026 21:05

Lekarze zarabiają dużo, bo brakuje specjalistów. Oto jaka jest średnia

Eksperci podkreślają, że wysokie zarobki niektórych lekarzy specjalistów wynikają m.in. z braku tych lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia. Szpitale są skłonne zgadzać się na korzystne dla lekarzy warunki finansowe (73 proc. specjalistów wykonuje zadania na podstawie kontraktów), zwłaszcza jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia wysoko wycenia wykonywane przez nich procedury.

Szpitale, wykonując „drogie świadczenia”, kompensują bowiem niedoszacowane procedury i próbują bilansować budżet. Ponadto szpital musi zamknąć oddział, jeśli nie znajdzie lekarza danej specjalizacji. Dlatego część dyrektorów szpitali zgadza się na wysokie honoraria określone w kontraktach, które mogą być ustalane m.in. jako procent tego, ile za daną procedurę płaci szpitalowi NFZ.

Lekarz specjalista na kontrakcie średnio może liczyć na 25,5 tys. zł miesięcznie

Według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z lutego 1,2 proc. kontraktów lekarzy specjalistów opiewało na kwoty powyżej 100 tys. zł miesięcznie, a w przypadku lekarzy pracujących na podstawie umów o pracę tak wysokie stawki dotyczyły zaledwie 0,2 proc. umów.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń w przypadku kontraktów to 25 595 zł brutto. Przy czym lekarz może mieć zawartych kilka umów i kontraktów, a obecnie AOTMiT nie może powiązać tych umów z jednym PESEL-em lub prawem wykonywania zawodu. Zmienić ma to rządowy projekt, nad którym obecnie pracuje sejm.

Ile zarabia lekarz? Bez specjalizacji mediana w lutym 2026 r. wyniosła 17 tys. zł brutto

Systemowy problem, czyli deficyt lekarzy określonych specjalizacji i windowanie lekarskich zarobków w kontraktach, nie dotyczy lekarza Dawida Kacprzyka.

Dawid Kacprzyk, który w Szpitalu Południowym zarobił w rok 1,6 mln zł, łącząc pracę – jak wynika z rejestru średnio po 11 godzin dziennie – z pełnieniem funkcji radnego czy występami w mediach, pracował tam jako lekarz bez specjalizacji

Dla porównania, według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z lutego mediana zarobków lekarzy bez specjalizacji to 17 tys. zł brutto, czyli nieco ponad 200 tys. zł rocznie.

Czytaj także: Prezydent Warszawy: cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany.

Lekarze w Polsce
W Polsce mamy ponad 160 tys. lekarzy. Fot. PAP/Artur Reszko
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