Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.06.2026
NEWSROOM XYZ
23.06.2026 20:53

Leśkiewicz: prezydent Nawrocki nie zmienił stanowiska ws. SAFE

Prezydent Karol Nawrocki nie zmienił zdania w sprawie unijnego programu SAFE – przekonuje jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Według Kancelarii Prezydenta sugestie przedstawicieli rządu o zmianie stanowiska głowy państwa są manipulacją wynikającą z wyrwania wypowiedzi z kontekstu.

Spór wywołała wypowiedź Karola Nawrockiego podczas konferencji Poland Future Summit. Prezydent podkreślił, że polski przemysł zbrojeniowy będzie rozwijał się m.in. dzięki środkom pochodzącym z unijnego kredytu, który trafił do Polski. Jednocześnie wyraził nadzieję, że większość parlamentarna poprze jego rozwiązania zawarte w projekcie określanym jako „SAFE 0 proc.”.

Fragment tej wypowiedzi opublikował we wtorek premier Donald Tusk, opatrując go komentarzem „co Pan nie powie...”.

Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że „dobrze, że prezydent zmienia zdanie ws. programu SAFE”. Według rządu słowa Nawrockiego miały świadczyć o złagodzeniu jego wcześniejszego stanowiska wobec unijnego mechanizmu finansowania inwestycji obronnych.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stanowczo temu zaprzeczył. W rozmowie z Radiem Zet podkreślił, że Nawrocki nadal uważa własny projekt „SAFE 0 proc.” za rozwiązanie zdecydowanie lepsze od programu wdrażanego przez rząd. Dodał również, że opublikowane przez premiera nagranie nie zawierało całej wypowiedzi prezydenta, w której odnosił się on do swojego projektu finansowania inwestycji obronnych.

Czytaj również: Kanada dołączy do SAFE. PE dał zielone światło

Leśkiewicz zarzucił obozowi rządzącemu manipulację i próbę politycznego wykorzystania wypowiedzi głowy państwa. Według rzecznika rząd zdecydował się na znaczące zadłużenie kraju, a koszty obsługi zobowiązań mają w przyszłości dodatkowo obciążyć Polaków. Jego zdaniem krytyka kierowana pod adresem prezydenta ma charakter polityczny.

Źródłem sporu pozostaje marcowe weto prezydenta do ustawy wdrażającej w Polsce unijny program SAFE. Ustawa przewidywała utworzenie funduszu, przez który środki z unijnej pożyczki miały trafiać nie tylko do wojska, ale również do służb, takich jak Straż Graniczna i Policja. Po zawetowaniu ustawy rząd przyjął program Polska Zbrojna, a 8 maja podpisano umowę dotyczącą udziału Polski w unijnym SAFE. Według informacji MON do końca maja zawarto już 63 umowy z polskim przemysłem obronnym o wartości około 120 mld zł.

Po wecie Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, określany jako „SAFE 0 proc.”. Zakłada on finansowanie inwestycji obronnych z przyszłych zysków Narodowego Banku Polskiego. Podobny projekt złożył również klub PSL, deklarując usunięcie błędów wskazywanych w propozycji prezydenckiej. Oba rozwiązania spotkały się jednak z krytyką premiera Donalda Tuska, który pytał, gdzie znajdują się zapowiadane zyski NBP mające stanowić źródło finansowania funduszu.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w formie nisko oprocentowanych pożyczek na inwestycje obronne. Polsce przyznano łącznie 43,7 mld euro, które mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracjami rządu 89 proc. tych środków ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

Czytaj również: Podpisano pierwsze umowy w ramach SAFE

Źródło: PAP

Rafał Leśkiewicz
Rafał Leśkiewicz zarzucił obozowi rządzącemu manipulację i próbę politycznego wykorzystania wypowiedzi głowy państwa. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Przeceny na Wall Street pociągnęły w dół GPW. Notowania giełdowe z 23 czerwca 2026 r.
Przeceny spółek technologicznych na Wall Street pociągnęły w dół także europejskie giełdy. Nastrój inwestorów tylko pogorszyły odczyty PMI dla Niemiec i strefy euro, które okazały się niższe od…
23.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Masowy rabunek i upokorzenie człowieka? Pisarz proponuje stworzenie „sanktuariów wolnych od AI"
Gdy dyplomy i kompetencje tracą na wartości, rośnie znaczenie kapitału kulturowego i sieci elit. Najwięcej stracą na tym najsłabsi. Generatywna AI grozi bezrobociem, „zadłużeniem poznawczym”,…
21.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Emocje i „vibe” zamiast programów wyborczych. Jak algorytmy zmieniły współczesną politykę?
Współczesne kampanie wyborcze coraz rzadziej opierają się na merytorycznych obietnicach, a coraz częściej ustępują miejsca skrajnym emocjom i precyzyjnie dobranej estetyce. Wciąż jednak czynnik…
21.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI przyjdzie i zabierze nam pracę? Bank Światowy ma prognozę dla Polski
Polska gospodarka może rosnąć szybciej, ale więcej firm musi używać AI, a państwo powinno tworzyć system sprzyjający innowacjom. Stawka to wzrost PKB – od 1,3 proc. do nawet 12,1 proc. Tak szacuje…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Firmy z USA chcą inwestować. Szefowa AmCham: oczekujemy premii za lata współpracy
Amerykańskie firmy zainwestowały w Polsce 30 mld dolarów. Dziś ponad połowa z nich zapowiada kolejne projekty w najbliższych 3-5 latach. Raport firmy McKinsey i AmCham wymienia sześć obszarów, w…
23.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Reforma pieczy zastępczej. Spór o jakość usamodzielniania trwa
Rząd pracuje nad projektem ustawy o pieczy zastępczej, w której przebywa prawie 80 tys. dzieci. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje pozarządowe oceniają proponowane rozwiązania jako…
21.06.2026