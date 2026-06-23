Leśkiewicz: prezydent Nawrocki nie zmienił stanowiska ws. SAFE

Prezydent Karol Nawrocki nie zmienił zdania w sprawie unijnego programu SAFE – przekonuje jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Według Kancelarii Prezydenta sugestie przedstawicieli rządu o zmianie stanowiska głowy państwa są manipulacją wynikającą z wyrwania wypowiedzi z kontekstu.

Spór wywołała wypowiedź Karola Nawrockiego podczas konferencji Poland Future Summit. Prezydent podkreślił, że polski przemysł zbrojeniowy będzie rozwijał się m.in. dzięki środkom pochodzącym z unijnego kredytu, który trafił do Polski. Jednocześnie wyraził nadzieję, że większość parlamentarna poprze jego rozwiązania zawarte w projekcie określanym jako „SAFE 0 proc.”.

Fragment tej wypowiedzi opublikował we wtorek premier Donald Tusk, opatrując go komentarzem „co Pan nie powie...”.

Co Pan nie powie... pic.twitter.com/MDTSK0IafM — Donald Tusk (@donaldtusk) June 23, 2026

Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że „dobrze, że prezydent zmienia zdanie ws. programu SAFE”. Według rządu słowa Nawrockiego miały świadczyć o złagodzeniu jego wcześniejszego stanowiska wobec unijnego mechanizmu finansowania inwestycji obronnych.

Wreszcie! Prezydent Nawrocki dostrzegł, że przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał za sprawą programu SAFE.



Szkoda tylko, że weto prezydenta opóźniło ten ważny dla bezpieczeństwa i polskiej gospodarki program i zablokowało środki dla służb.



Na przyszłość – lepiej zawsze od… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 23, 2026

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stanowczo temu zaprzeczył. W rozmowie z Radiem Zet podkreślił, że Nawrocki nadal uważa własny projekt „SAFE 0 proc.” za rozwiązanie zdecydowanie lepsze od programu wdrażanego przez rząd. Dodał również, że opublikowane przez premiera nagranie nie zawierało całej wypowiedzi prezydenta, w której odnosił się on do swojego projektu finansowania inwestycji obronnych.

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Leśkiewicz zarzucił obozowi rządzącemu manipulację i próbę politycznego wykorzystania wypowiedzi głowy państwa. Według rzecznika rząd zdecydował się na znaczące zadłużenie kraju, a koszty obsługi zobowiązań mają w przyszłości dodatkowo obciążyć Polaków. Jego zdaniem krytyka kierowana pod adresem prezydenta ma charakter polityczny.

Źródłem sporu pozostaje marcowe weto prezydenta do ustawy wdrażającej w Polsce unijny program SAFE. Ustawa przewidywała utworzenie funduszu, przez który środki z unijnej pożyczki miały trafiać nie tylko do wojska, ale również do służb, takich jak Straż Graniczna i Policja. Po zawetowaniu ustawy rząd przyjął program Polska Zbrojna, a 8 maja podpisano umowę dotyczącą udziału Polski w unijnym SAFE. Według informacji MON do końca maja zawarto już 63 umowy z polskim przemysłem obronnym o wartości około 120 mld zł.

Po wecie Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, określany jako „SAFE 0 proc.”. Zakłada on finansowanie inwestycji obronnych z przyszłych zysków Narodowego Banku Polskiego. Podobny projekt złożył również klub PSL, deklarując usunięcie błędów wskazywanych w propozycji prezydenckiej. Oba rozwiązania spotkały się jednak z krytyką premiera Donalda Tuska, który pytał, gdzie znajdują się zapowiadane zyski NBP mające stanowić źródło finansowania funduszu.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w formie nisko oprocentowanych pożyczek na inwestycje obronne. Polsce przyznano łącznie 43,7 mld euro, które mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracjami rządu 89 proc. tych środków ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

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Źródło: PAP