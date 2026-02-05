Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
05.02.2026 13:28

Liczba pasażerów Wizz Air w Polsce wzrosła o jedną piątą

Wizz Air w 2025 r. zrealizował w Polsce blisko 60 tys. lotów. Obsłużył ponad 14,5 mln pasażerów lecących z Polski lub do Polski. To wzrost o 20,4 proc. rok do roku – poinformował w czwartek przewoźnik.

Łącznie w 2025 r. liczba pasażerów Wizz Air wyniosła 68,6 mln (wzrost o 9,4 proc. rok do roku).

"W 2026 r. zamierzamy pójść jeszcze dalej. Koncentrujemy się na przyspieszeniu wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na wykorzystaniu szans na rynkach, które wciąż pozostają niedostatecznie obsługiwane, a jednocześnie mają ogromny potencjał" – powiedział cytowany w komunikacie spółki prezes Wizz Air József Váradi.

Jak podał przewoźnik, w 2025 r. do floty dołączyły 42 nowe samoloty. Obecnie Wizz Air dysponuje flotą 259 samolotów Airbus A320 i A321.

Źródło: PAP

Na zdjęciu samolot linii Wizz Air
Wizz Air w 2025 r. zrealizował w Polsce blisko 60 tys. lotów i obsłużył ponad 14,5 mln pasażerów. Fot. Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images
