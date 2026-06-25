Liftero wejdzie na NewConnect 30 czerwca. TFI PZU wśród akcjonariuszy

Liftero zadebiutuje na NewConnect 30 czerwca 2026 r. Spółka będzie jedynym przedstawicielem sektora kosmicznego notowanym na małym parkiecie GPW. 5 proc. akcji w firmie będzie miało TFI PZU.

W maju Liftero zakończyło z sukcesem ofertę publiczną akcji serii C, w ramach której spółka pozyskała 17,5 mln zł brutto. Popyt w transzy otwartej aż 20-krotnie przekroczył liczbę oferowanych akcji. Redukcja zapisów wyniosła więc 95 proc.

– Debiut Liftero na rynku NewConnect 30 czerwca 2026 roku to ważny moment dla spółki i potwierdzenie sprawnej realizacji procesu wejścia na rynek publiczny. Debiut giełdowy otwiera nowy rozdział w historii Liftero, ale traktujemy go przede wszystkim jako narzędzie do dalszego rozwoju biznesu i wzmacniania naszej pozycji na globalnym rynku technologii kosmicznych – komentuje Tomasz Palacz, CEO Liftero.

– Dziękuję jeszcze raz wszystkim inwestorom, którzy wzięli udział w ofercie publicznej i zaufali Liftero na tym etapie działalności spółki. Od początku zależało nam na zbudowaniu akcjonariatu, który będzie wspierał nas w kolejnych etapach rozwoju na rynku publicznym. Przekroczenie progu 5 proc. w kapitale spółki przez TFI PZU SA traktujemy jako ważne potwierdzenie jakości naszego modelu biznesowego, opracowanej technologii oraz potencjału do jej komercjalizacji. To dla nas mocny fundament przed rozpoczęciem notowań na NewConnect – dodaje Tomasz Palacz.

Wejście na NewConnect to kolejny krok rozwoju spółki. Fundusze firma przeznaczy na przyspieszenie komercjalizacji chemicznego napędu dla satelitów BOOSTER, który wykorzystuje nietoksyczne paliwo. Spółka chce rozwinąć zaplecze technologiczne i testowe, wzmocnić sprzedaż oraz zdolności produkcyjne.

Liftero planuje w przyszłości przenieść się na główny parkiet GPW

Liftero już rozwija bowiem sprzedaż w Europie, Ameryce i w Azji, wartość oferty to zaś 105 mln euro. W I kwartale 2026 r. spółka podpisała umowę z indyjskim OrbitAID na dwa systemy BOOSTER.

– Wchodzimy w etap, w którym kluczowe znaczenie ma nie tylko dalszy rozwój technologii, ale przede wszystkim jej skuteczne wdrażanie u klientów i przygotowanie organizacji do większej skali działalności. Rosnący pipeline ofertowy traktujemy jako sygnał, że zapotrzebowanie na elastyczne i szybko dostępne systemy napędowe jest dziś wysokie i przekracza nasze bieżące zdolności produkcyjne, dlatego koncentrujemy się na ich zwiększaniu, a także rozwoju kolejnych wariantów BOOSTER. W ten sposób przygotowujemy organizację do obsługi większej liczby kontraktów w kolejnych latach – podsumowuje Przemysław Drożdż, COO Liftero.

Liftero dodaje, że spółka będzie trzecim podmiotem z branży kosmicznej na polskim rynku kapitałowym (obok Creotech i Scanway) oraz pierwszym na małym parkiecie. Będzie też jedyną publicznie notowaną w Europie spółką typu pure-play space propulsion, która zajmuje się systemami napędowymi dla satelitów. Firma zapewnia też, że NewConnect jest tylko celem przejściowym. W przyszłości Liftero chce się bowiem przenieść na główny rynek GPW.