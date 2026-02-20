Liga Konferencji: Lech wygrał, Jagiellonia wysoko przegrała

Lech Poznań nie powinien mieć problemów z awansem do 1/8 finału Ligi Konferencji. Wygrał bowiem z fińskim KuPS Kuopio 2:0. W beznadziejnej sytuacji jest za to Jagiellonia Białystok, która przegrała 0:3 z jedną z najgorszych drużyn włoskiej Serie A, Fiorentiną.

Poznański klub był na 11. miejscu 36-zespołowej tabeli, Jagiellonia zaś była 17. To oznaczało baraże. Tylko bowiem 8 pierwszych drużyn (w tym Raków Częstochowa) awansowało bezpośrednio. Zespoły zaś z miejsc 9-24 muszą walczyć w barażach. Reszta (w tym Legia Warszawa) odpadła. Baraże Ligi Konferencji zdecydują o dalszych losach drużyn.

Bramki dla Lecha padły w pierwszej połowie po trafieniach Antoniego Kozubala (9.) i Taofeeka Ismaheela (41.). Klub z Poznania powinien wygrać wyżej, bo od 12. minuty goście grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Joslyna Luyeye-Lutumby. Piłkarze nie wykorzystali jednak wielu okazji. Lech będzie więc zdecydowanym faworytem w rewanżu za tydzień. Rewanż Lecha Poznań zapowiada się korzystnie.

Jagiellonię czeka bardzo trudne zadanie

W Białymstoku jednak nastroje będą zupełnie inne. Mimo że trener Fiorentiny Paolo Vanoli nie wziął ze sobą największych gwiazd klubu – oszczędza je na mecze ligowe, by utrzymać zespół w Serie A – to Włosi zdecydowanie wygrali. Jagiellonia Białystok znalazła się w trudnej sytuacji.

Jagiellonii nie może tłumaczyć nawet brak jej liderów, pauzujących za kartki – Tarasa Romanczuka i Afimico Pululu. Fiorentina mądrze się broniła, a w drugiej połowie zdobyła trzy bramki. Do siatki trafiali kolejno Luca Ranieri (53.), Rolando Mandragora (66.) i Roberto Piccoli w 81. minucie z rzutu karnego. Fiorentina jest bliska awansu.

Zwycięzca tego meczu, choć rewanż we Włoszech wydaje się formalnością, trafi albo na Raków, albo RC Strasbourg. Natomiast Lecha czeka potyczka albo z Szachtarem Donieck, albo Rayo Vallecano. Drabinka Ligi Konferencji zapowiada interesujące starcia.

Liga Konferencji to najniższy szczebel rozgrywek UEFA. Jest to jednak dobra okazja do zbierania punktów rankingowych dla Ekstraklasy. Dzięki udanym zeszłorocznym występom Legii i Jagiellonii, które dotarły rok temu do ćwierćfinału rozgrywek, w przyszłym sezonie w pucharach wystąpi aż 5 polskich klubów. Ranking UEFA ma duże znaczenie dla polskich klubów.

Wyniki pierwszych meczów barażowych o awans do 1/8 finału LK: KuPS Kuopio – Lech Poznań 0:2 (0:2), Jagiellonia Białystok – Fiorentina 0:3 (0:0), FC Noah – AZ Alkmaar 1:0 (0:0), Zrinjski Mostar – Crystal Palace 1:1 (0:1), Sigma Ołomuniec – FC Lausanne-Sport 1:1 (0:1), Shkendija Tetowo – Samsunspor 0:1 (0:0), Drita Gnjilane – NK Celje 2:3 (0:2), Omonia Nikozja – HNK Rijeka 0:1 (0:0).