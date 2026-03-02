Linie Etihad i Emirates chcą częściowo wznowić loty

Emirackie linie lotnicze Etihad i Emirates ogłosiły, że w poniedziałek wieczorem wznowią w ograniczonym zakresie loty, wstrzymane z powodu wojny, która wybuchła w sobotę na Bliskim Wschodzie. Wznowienie ograniczonego ruchu potwierdził emiracki urząd lotnictwa cywilnego.

Władze Dubaju i linie Emirates podkreśliły, że pasażerowie powinni udawać się na lotniska tylko wówczas, gdy otrzymają od linii lotniczych informację, że ich loty się odbędą.

Linie Etihad, których hubem jest lotnisko w Abu Zabi, przekazały agencji Reutera, że na początku będą wykonywać loty „techniczne, cargo i repatriacyjne”. Mają się one odbywać we współpracy z władzami emirackimi, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Zjednoczone Emiraty Arabskie częściowo zamknęły swoją przestrzeń powietrzną w sobotę, po rozpoczęciu przez USA i Izrael ataków na Iran. Nastąpiły po nich irańskie uderzenia odwetowe, wymierzone w Izrael i państwa Zatoki Perskiej, w tym w ZEA.

Większość komercyjnych lotów z i do ZEA odwołano, a w kraju utknęło wielu turystów.

Źródło: PAP